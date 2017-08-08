به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا ۲۶ شهریور تا ۵ مهرماه در عشقآباد ترکمنستان برگزار میشود. برای حضور در این بازیها، اولین گروه کاروان ایران شامل تیمهای فوتسال، تنیس و جوجیتسو ۲۱ شهریور عازم ترکمنستان میشود.
دوچرخهسواری، مویتای و کشتی سنتی، تیمهای گروه دوم را تشکیل میدهند که ۲۳ شهریور به عشقآباد اعزام میشوند.
تکواندو، دوومیدانی و وزنهبرداری در قالب گروه سوم و بیلیارد و کوراش در قالب گروه چهارم به تدریج ۲۴ و ۲۵ شهریور ماه به محل بازیهای داخل سالن اعزام خواهند شد.
همچنین گروه پنجم کاروان ایران با تیمهای بولینگ و شطرنج و گروه ششم با تیمهای شنا و کیک بوکسینگ ۲۷ و ۲۹ شهریور ماه تهران را ترک میکنند.
کشتی آزاد و فرنگی و سامبو نیز ترکیب هفتمین و آخرین تیم اعزامی است که ۳۱ شهریور عازم ترکمنستان میشوند.
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