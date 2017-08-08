  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۱

اعزام ورزشکاران ایران به بازی‌های داخل سالن در ۷ گروه

اعزام ورزشکاران ایران به بازی‌های داخل سالن در ۷ گروه

ورزشکاران و تیم‌های ورزشی کاروان بازی‌های داخل سالن آسیا در قالب هفت گروه به محل برگزاری این بازی‌ها اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا ۲۶ شهریور تا ۵ مهرماه در عشق‌آباد ترکمنستان برگزار می‌شود. برای حضور در این بازی‌ها، اولین گروه کاروان ایران شامل تیم‌های فوتسال، تنیس و جوجیتسو ۲۱ شهریور عازم ترکمنستان می‌شود.

دوچرخه‌سواری، موی‌تای و کشتی سنتی، تیم‌های گروه دوم را تشکیل می‌دهند که ۲۳ شهریور به عشق‌آباد اعزام می‌شوند.

تکواندو، دوومیدانی و وزنه‌برداری در قالب گروه سوم و بیلیارد و کوراش در قالب گروه چهارم به تدریج ۲۴ و ۲۵ شهریور ماه به محل بازی‌های داخل سالن اعزام خواهند شد.

همچنین گروه پنجم کاروان ایران با تیم‌های بولینگ و شطرنج و گروه ششم با تیم‌های شنا و کیک بوکسینگ ۲۷ و ۲۹ شهریور ماه تهران را ترک می‌کنند.

کشتی آزاد و فرنگی و سامبو نیز ترکیب هفتمین و آخرین تیم اعزامی است که ۳۱ شهریور عازم ترکمنستان می‌شوند.

کد مطلب 4053374
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها