جامعه اولویت خبرگزاری مهر استان سمنان است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محمد حسن مقدم نیا: سالها پیش صفحه استانی خبرگزاری مهر، نام سمنان را در خود دید خبرگزاری که از همان ابتدا سعی داشت با سیاست های منصفانه موضوعات شهری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، ورزشی و سیاسی را با نگاهی بومی به منصه اطلاع رسانی بگذارد و امروز در آستانه روز خبرنگار بهانه ای است تا فعالیت های قریب به یک دهه سرپرستی خبرگزاری مهر استان را به بررسی بنشینیم.

خبرگزاری مهر استان سمنان برطبق رسالت های خود از شرقی ترین شهرستان استان یعنی میامی تا غربی ترین شهرها مانند گرمسار و آرادان علاوه بر رسالت خبری خود که در عین امانتداری، صحت و سرعت نسبت به انتشار اخبار و رویدادها اقدام می ورزد، نگاهی موشکافانه به معضلات، کمبودها، داشته ها، ظرفیت ها، موفقیت ها و سایر نقاط ضعف و قدرت کیفیت زندگی اجتماعی مردم دیار قومس داشته باشد. این خبرگزاری از همان بدو فعالیت با تهیه گزارش های تحلیلی، توصیفی همواره سعی داشته تا جای خالی رسانه ای مردمی و تاثیر گذار را که در آن مردم بدون واسطه سخنانشان را با مسئولان در میان بگذارند، پرکند و در این بین اگر زحمات خبرنگاران این خبرگزاری در سطح استان سمنان نبود قطعا چنین موفقیت هایی کسب نمی شد.

۱-اقتصاد مقاومتی: یکی از اولویت های خبرگزاری مهر استان سمنان، تحقق شعار سال، مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی است و در این راستا پوشش تمامی خبرهایی که در راستای پیشبرد شعار سال قرار دارد، در اولویت این خبرگزاری قرار داشته و دارد همچنین خبرنگاران پرتلاش این خبرگزاری در طول سال نسبت به موضوعاتی که قابلیت تهیه گزارش از رسالت های مردمی تحقق شعار سال دارد، مبادرت می ورزند که نمونه آن بررسی مشکلات کارخانه ها، کارگاه های تولیدی، پیگیری اخبار و اطلاعات پیرامون طرح های دولتی رونق تولید و ... هستند.

۲-محیط زیست: خبرگزاری مهر استان سمنان را به جرائت می توان رسانه سبز نامید از ابتدای فعالیت این خبرگزاری به خصوص در پنج سال اخیر تقریبا می توان ادعا کرد هیچ ماهی وجود نداشته که حداقل یک موضوع محیط زیستی در قالب خبر، تصویر، فیلم، گزارش و مصاحبه وجود نداشته است که از این رو خبرگزاری مهر استان سمنان را می توان پیشگام سایر رسانه ها دانست. امروز اما اثرگذاری خبرگزاری مهر تا آنجا است که بر اثر پیگیری های صورت گرفته توسط خبرنگاران مستقر در استان سمنان، بسیاری موارد به گوش مسئولان سازمان محیط زیست می رسد تهیه بیش از ۲۰ خبر، گزارش و فیلم از یوز آسیایی فقط در دو سال اخیر، تهیه شش گزارش از معدن تاش در ۲۵ روز، تهیه ۱۲ مطلب درباره جاده جنگل ابر، تهیه بیش از ۲۵ مطلب درباره زیستکره توران و پارک ملی کویر تنها گوشه ای از اقدامات این خبرگزاری است.

۳-گردشگری: از دیگر اولویت های خبرگزاری مهر استان سمنان، گردشگری است این خبرگزاری دو سال پیاپی بعنوان رسانه فعال حوزه سفر های تابستانی و نوروزی در استان انتخاب شد که دلیل آن ایجاد صفحه مخصوص گردشگری با آدرس http://www.mehrnews.com/page/mehrnews/module/map.xhtml و معرفی تمام جاذبه های گردشگری استان سمنان است این صفحه همچنین آخرین وضعیت جاده ها، آب و هوا، استقرار اکیپ های امدادی و هرآنچه نیاز یک سفر است، را در خود جای داده است.

۴-شهری: خبرگزاری مهر استان سمنان سعی دارد در هر ماه موضوع یکی از شهرک های مشکل دار استان سمنان را مورد بررسی قرار دهد که نمونه آن شهرک پردیس شاهرود و نوین بود که پای مسئولان را نیز به این شهرک ها باز کرد تا گره ای از مشکلات مردم گشایش شود همچنین کاستی های خدمات رسانی شهری، از قطع درختان تا مشکلات شهری از دیگر اولویت های این رسانه است.

۵-فرهنگی: به جرات می توان گفت خبرگزاری مهر استان سمنان در راستای پوشش خبری نماز جمعه، نمایشگاه های فرهنگی، رویدادهایی مانند یادواره شهدا، مناسبت های مذهبی، ایام محرم، سبک زندگی اسلامی و ده ها مورد دیگر در زمره خبرگزاری پیشرو استان سمنان قرار دارد که نمونه گزارش های تولیدی این خبرگزاری در رسانه های دیگر بازتابی حتی جهانی یافته است که نمونه آن انتشار عکس های همایش شیرخوارگان حسینی شاهرود در تهران تایمز و وشنگتن پست بود.

۶-دفاع مقدس: از دیگر اولویت های خبرگزاری مهر استان سمنان، حضور در منازل شهدا و ادای احترام به خانواده این عزیزان است که در هر فصل یک یا دوبار انجام می شود این خبرگزاری قصد دارد با این کار علاوه بر دیدار با خانواده محترم شهدا، نسبت به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیز اقدام کند همچنین روایتگری، خاطره گویی و بیان عملیات های دفاع مقدس در کنار معرفی شهدا از دیگر اقدامات بوده است.

۷-دانشگاه و نخبگان: کمتر خبری در حوزه علم، فناوری، دانشگاه و نخبگان استان سمنان وجود دارد که خبرگزاری مهر به آن نپرداخته باشد؛ همچنین پوشش تمام نشست های کشوری و بین المللی دانشگاهی مانند کنفرانس بین المللی زغال به دو زبان انگلیسی و فارسی، در زمره دیگر فعالیت های این خبرگزاری است.

۸-اخلاق رسانه ای و تعامل: یکی از اولویت های خبرگزاری مهر، همواره تعامل همراه با اخلاق با مسئولان بوده است که نتیجه این تعامل خوب، برگزاری نخستین همایش مدیر پاسخگو در تاریخ انقلاب اسلامی و در سطح استان سمنان بود که با حضور پرشور مردم و مسئولان از اقصی نقاط استان همراه شد این کار ارزشمند همچنین بازتاب خبری مناسبی در دیگر خبرگزاری ها نیز داشت.

در نهایت باید گفت خبرگزاری مهر، اقدامات و موفقیت های خود را مرهون زحمت های خبرنگاران خود در سطح استان سمنان است؛ خبرنگارانی که شب و روز در سرما و گرما در سخت ترین شرایط حتی در عید نوروز و تعطیلات نیز با عشق به کار خبرنگاری تمام تلاش خود را در راه اعتلای فرهنگ اطلاع رسانی در پیش می گیرند لیکن باید روز خبرنگار را به تمام فعالان رسانه ای استان سمنان به خصوص خبرنگاران خبرگزاری مهر، تبریک گفت.