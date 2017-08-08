اصحاب قلم ازتوانمندی خوددرترویج اخلاق وکاهش ناهنجاری‌ بهره بگیرند

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، همزمان با روز خبرنگار اظهار داشت: خبررسانی و خبرنگاری جزء لاینفک زندگی امروز می باشد چراکه نظام اجتماعی دنیای کنونی بسیار گسترده است.

وی افزود: همچنین رسانه و خبررسانی نقش حلقه واسط بین بدنه اجتماع و مدیران جامعه و تصمیم گیران را دارد چرا که خبرنگاران منتقل کننده اخبار و تصمیم گیری های مدیران به بدنه جامعه هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان کرد: در هر جامعه خواسته هایی وجود دارد و همه مردم قادر به رساندن نیازهای خود به مسئولان نیستند که یقینا خبرنگاران در این زمینه جایگاه و نقش محوری دارند.

قربانپور خاطرنشان ساخت: همچنین خبرنگاران می توانند مبلغ خدماتی باشند که مدیریت اجتماعی در هر بخشی در جامعه ارائه می دهد و اطلاع رسانی های آن به مردم بسیار مهم است و در این حین هم مردم و هم مدیران و مسئولان از این مقوله بهره می برند.

وی عنوان کرد: اثر گذاری کار خبری فوق العاده سنگین و زیاد است و حتی می تواند در تصمیم گیری های مدیران موثر واقع شود بنابراین پایبندی رسانه ها و خبرنگاران به اصول ارزشی و اخلاقی اهمیت زیادی دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: همانطور که مدیریت اجتماع باید به مبانی مکتبی، ارزشی، اخلاقی و انسانی متعهد باشد، قطعا خبرنگاران هم باید این تعهد را داشته باشند زیرا گفتار، نوشتار، تصاویر، فیلم و... قطعا اثرات اجتماعی خود را خواسته یا ناخواسته برجای می گذارد.

قربانپور ادامه داد: اگر خبرنگاران به مبانی اخلاقی، انسانی و اسلامی در زمینه کاری خود تقیّد داشته باشند، رسالت آنها تحقق پیدا می کند و در غیر این صورت امکان انتقال ناهنجاری ها به جامعه وجود دارد و باعث بروز آسیب های اجتماعی می شود.

وی توضیح داد: مطمئنا در جوامع امروزی در مقابل همه هنجارها، ناهنجاری ها هم در حال وقوع هستند و ضرورت زندگی اجتماعی امروز خود به خود باعث می شود بسیاری از تخلفات و هنجارشکنی ها چه اخلاقی، چه اجتماعی و چه اقتصادی رخ دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی اضافه کرد: در تضاد بین هنجار و ناهنجار خبرنگاران نقش بسیار ارزشمندی دارند و با دید انتقال ناهنجاری ها به مسئولین برای رفع گرفتاری ها باید وارد اجتماع شوند و مسائل را از زوایای مختلف بنگرند.

قربانپور گفت: متاسفانه بعضی افراد خواستار افزایش ناهنجاری در جامعه هستند و اهداف خود را از طریق به هم ریختگی اجتماعی به دست می آورند که خبرنگاران در این زمینه نیز می توانند کمک کننده باشند و با دیدگاه انتقادی، اصلاحی و خبری بنا به ضرورت به این معضل بپردازند.

وی افزود: در بعضی از مواقع با انتقاد یک نفر و یک دستگاه مشکل حل نمی شود اما اگر در فضای عمومی توسط خبرنگاران مطرح شود مطالبه اجتماعی به وجود می آید و طبیعتا تصمیم فوری تری اتفاق می افتد که قطعا نتیجه مطلوب خواهد داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: مقابله نرم با نظام سلطه استکباری هم از دیگر کارهای ظریفی است که خبرنگاران برعهده دارند، امروزه همگان به این نتیجه رسیده اند که خبر، کار رسانه ای و تبلیغات اجتماعی بسیار اثر گذار است، چرا که محصول نهایی این تبلیغات بسیار اهمیت دارد، پس باید خبرنگاران در این حوزه حرفه ای عمل کرده و با تلاش خود، تهدیدات جنگ نرم را خنثی کنند.