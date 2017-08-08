به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی در «پنجمین همایش سراسری معاونین نظارت مالی و رؤسای خزانه معین استان‌ها» که پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: استان کرمانشاه ۲۵ هزار کیلومتر مساحت و دارای ۲ میلیون نفر جمعیت است.

وی با اشاره به آشفتگی جمعیتی در کرمانشاه گفت: خزانه داری کل کشور و استان باید به بحث تعادل جمعیتی استان توجه کند، فقط در شهر کرمانشاه یک میلیون نفر جمعیت داریم.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه با اشاره به اینکه هشت درصد منابع آبهای روان کشور در این استان وجود دارد، گفت: ۱۶ سد در استان ساخته شده در حالیکه قبل از انقلاب، یک سد هم نداشتیم.

رحیمی به سامانه عظیم گرمسیری به عنوان دستاوردهای سفر مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: با دستور رهبر معظم انقلاب، منابع این پروژه از صندوق توسعه ملی تأمین شد.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه در بیست سال اخیر همواره جزو استان‌های با نرخ بیکاری بالا بوده، گفت: نرخ بالای بیکاری کرمانشاه ماندگار و مزمن است.

رحیمی بیان کرد: راه آهن کرمانشاه مدیون کمک های سازمان برنامه و خزانه داری کل است، امسال بحث تردد زوار اربعین از مرز خسروی را خواهیم داشت.

این مسئول با اشاره به وجود امنیت کامل در استان کرمانشاه گفت: واحد ذوب آهن،کارخانه رب و کارخانه قوطی سازی نیز در استان در دست اقدام داریم. به برکت بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی ره چند واحد بزرگ و مدرن دامپروری در استان داریم.

وی افزود: ۹۰ درصد پول ها خرج هزینه های جاری می شود و حتی در هزینه های جاری نیز مشکل داریم.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه افزود: بذر خارجی کلزا در استان کرمانشاه ۹ و نیم تن محصول کلزا داده است.

رحیمی با اشاره به وجود شش بازارچه و مرز رسمی در استان کرمانشاه گفت: از وزارت اقتصاد انتظار داریم به بحث زیرساخت بازارچه های مرزی ما کمک کنند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه دولت به در نظر گرفتن مشوقها برای استان کرمانشاه افزود: دولت در بحث کارورزی پنج درصد و در تسهیلات نیز پنج درصد را سهم استان کرمانشاه نموده است اما اینها به تنهایی کافی نیست.

رحیمی همچنین به وجود ۱۰۵۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری در استان کرمانشاه اشاره و اظهار داشت: این استان رتبه اول کشور را در تولید ماهیان گرمابی و رتبه چهارم را در تولید ماهیان سردابی دارد.