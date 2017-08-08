به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی محمدی صبح سهشنبه در نشست با مدیران مجتمع گازی پارس جنوبی اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت بالایی در عرصه تولید است و باید از تولیدات استان به خوبی حمایت شود.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بیان کرد: در راستای تحقق اهداف مورد نظر در بحث اقتصاد مقاومتی باید از تولیدات داخلی به خوبی حمایت کنیم و دست تولیدکنندگان را بگیریم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اضافه کرد: برای تامین نیازهای مصرفی شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی، توانمندی مورد نیاز در بین تولیدکنندگان استان بوشهر وجود دارد.
وی خواستار تحکیم ارتباط بین تولیدکنندگان استان بوشهر با شرکتهای مستقر در منطقه ویژه پارس شد و اضافه کرد: به منظور فرهنگسازی مصرف کالای داخلی استان بوشهر تاکنون نشستهای خوبی برگزار شده است.
حسینی محمدی از تلاش برای شناسایی و احصاء دقیق فرصتهای سرمایه گذاری در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: به منظور هدایت سرمایهگذاران و بهبود فضای کسب و کار کتابی با موضوع فرصتهای سرمایهگذاری درا ستان تدوین میشود.
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