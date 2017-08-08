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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۴۰

مدیر کل بنیاد شهید و انقلاب استان زنجان:

قدرت وتوانایی خبرنگاران دررفع مشکلات بسیار موثر است

قدرت وتوانایی خبرنگاران دررفع مشکلات بسیار موثر است

زنجان-مدیر کل بنیاد شهید و انقلاب استان زنجان با بیان اینکه خبرگزاری مهر در زمینه اطلاع رسانی در استان زنجان نقش تاثیرگذاری دارد، گفت: قدرت وتوانایی خبرنگاران در رفع مشکلات بسیار موثر است.

به گزارش خبرنگار مهر،علی کاظمی ظهر سه شنبه در بازدید از خبرگزاری مهر، با تبریک روز خبرنگار، افزود: خبرگزاری مهر یک نهاد انقلابی بوده و در بحث انتقال ارزشها و فرهنگ های ایثار و شهادت می توانند موثر واقع شوند. 

وی اظهار کرد: نامگذاری روز ۱۷ مردادماه به نام روز خبرنگار بسیار جای افتخار دارد و این روز به نام شهید نامگذاری شده و این بسیار ارزشمند است. 

مدیر کل بنیاد شهید و انقلاب استان زنجان گفت: استان زنجان بیش از سه هزار شهید،۷ هزار جانباز و ۵۸۷ آزاده دارد این  ها شناسنامه استان بوده و برای ما مایه افتخار است. 

کاظمی تاکید کرد: قدرت و توانایی که خبرنگاران دارند در رفع مشکلات  بسیار موثر بوده و خبرگزاری مهر در تمام حوزه ها خوب اطلاع رسانی داشته و به رسالت خود به خوبی عمل کرده است. 

وی تاکید کرد: خبرنگاران خبرگزاری ها در تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه خوب عمل کردندو باید این مهم به خوبی تقویت شود. 

مدیر کل بنیاد شهید و انقلاب استان زنجان تصریح کرد:  ایثار گری در جنگ نیست و اطلاع رسانی و انعکاس اخبار در حوزه فرهنگ و ایثار ورساندن مشکلات مردم به گوش مسئولین نوعی ایثار است. 

کاظمی افزود: روابط عمومی ها یکی ارگان های فعال و توانمند بوده و پل ارتباطی بین مدیریت و جامعه هدف هستند  و اگر ارتباطات بین جامعه هدف فراموش شود خبرنگاران همراهی لازم را با روابط عمومی دارند. 

کد مطلب 4053393

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