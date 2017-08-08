قدرت وتوانایی خبرنگاران دررفع مشکلات بسیار موثر است

به گزارش خبرنگار مهر،علی کاظمی ظهر سه شنبه در بازدید از خبرگزاری مهر، با تبریک روز خبرنگار، افزود: خبرگزاری مهر یک نهاد انقلابی بوده و در بحث انتقال ارزشها و فرهنگ های ایثار و شهادت می توانند موثر واقع شوند.

وی اظهار کرد: نامگذاری روز ۱۷ مردادماه به نام روز خبرنگار بسیار جای افتخار دارد و این روز به نام شهید نامگذاری شده و این بسیار ارزشمند است.

مدیر کل بنیاد شهید و انقلاب استان زنجان گفت: استان زنجان بیش از سه هزار شهید،۷ هزار جانباز و ۵۸۷ آزاده دارد این ها شناسنامه استان بوده و برای ما مایه افتخار است.

کاظمی تاکید کرد: قدرت و توانایی که خبرنگاران دارند در رفع مشکلات بسیار موثر بوده و خبرگزاری مهر در تمام حوزه ها خوب اطلاع رسانی داشته و به رسالت خود به خوبی عمل کرده است.

وی تاکید کرد: خبرنگاران خبرگزاری ها در تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه خوب عمل کردندو باید این مهم به خوبی تقویت شود.

مدیر کل بنیاد شهید و انقلاب استان زنجان تصریح کرد: ایثار گری در جنگ نیست و اطلاع رسانی و انعکاس اخبار در حوزه فرهنگ و ایثار ورساندن مشکلات مردم به گوش مسئولین نوعی ایثار است.

کاظمی افزود: روابط عمومی ها یکی ارگان های فعال و توانمند بوده و پل ارتباطی بین مدیریت و جامعه هدف هستند و اگر ارتباطات بین جامعه هدف فراموش شود خبرنگاران همراهی لازم را با روابط عمومی دارند.