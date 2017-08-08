به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی در جشن روز خبرنگار که ظهر سهشنبه در استان البرز برگزار شد، بابیان اینکه حضور مسئولان استانی در این مراسم به نگاه فرهنگی آنها بازمیگردد، اظهار کرد: بررسی و بیان مشکلات جامعه خبرنگاری در این مراسم مدنظر قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه توجه به سیاستگذاریهای انجامگرفته توسط مسئولان برای قشر خبرنگاران الزامی است، افزود: باید دسترسی آزاد به اطلاعات برای جامعه خبرنگار فراهم شود.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزیر ارشاد بیان کرد: سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات حدود ۴۰ روز فعال و حدود ۴۰۰ دستگاه مشمول این قانون هستند.
وی با اشاره به اینکه در این قانون تمام دستگاههای حاکمیتی مشمول این قانون هستند، تصریح کرد: تاکنون متأسفانه ۴۰ دستگاه به این قانون پیوستند.
انتظامی ساماندهی حرفهای خبرنگاران را ضروری اعلام کرد و گفت: اصلاح قانون سابق مطبوعات و خبرگزاری همچنین سازمان نظام رسانه در مجلس شورای اسلامی الزامی است.
اصلاح قانون سابق مطبوعات و خبرگزاری همچنین سازمان نظام رسانه در مجلس شورای اسلامی الزامی است
وی بابیان اینکه بسیاری از جرائم حیطه خبر و خبرنگاری بهعنوان تخلف حرفهای برآورد شده که مرجع رسیدگی آن هیئت رسیدگی سازمان نظام رسانه است، افزود: بسته به تخلف صورت گرفته توسط افراد، باید درجات برخورد با آنها در حیطه قانون متفاوت باشد.
وی بابیان اینکه بسیاری از افراد در جمع مطبوعات تعریفشده اما خبرنگار نیستند، تصریح کرد: این افراد جز خانواده مطبوعات هستند اما تحت عنوان خبرنگار یاد نمیشوند.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزیر ارشاد بیان کرد: نابسامانی موجود در صنف مطبوعات باید موردبررسی قرار گیرد، شناسایی آسیبهای موجود در این قشر نظیر پایین بودن سطح آموزش و مهارت الزامی است.
وی با اشاره به اینکه گزارش تحقیقی یکی از قالبهای مهم مرتبط با حوزه رسانه است، گفت: ارائه آموزشهای تخصصی روزنامهنگاری برای خبرنگاران امری ضروری است، این مهم در مباحثی چون روزنامه گاری صنعتی؛ روزنامهنگاری انرژی و شهری قابلتأمل و بررسی است.
سیاستهای تشویقی حوزه رسانه ابلاغ شده است
انتظامی افزود: با برنامهریزی مرکز مطالعات رسانه، مؤسساتی برای آموزش روزنامهنگاری وارد فعالیت در این عرصه خواهند شد و روزنامهنگاران به این مؤسسات معرفی میشوند.
وی بابیان اینکه اعطای یارانه آموزشی به روزنامهنگاران متقاضی حضور در این مؤسسات موردتوجه قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: سیاستگذاری دولت باید به نحوی باشد که فعالان مطبوعات از بیمه روزنامهنگاری برخوردار باشند، خوشبختانه سیاستهای تشویقی از سال گذشته ابلاغشده است.
وی با اشاره به اینکه تعداد بیمهشدگان از ۴ هزار به بیش از ۱۲ هزار نفر رسیده است، اظهار کرد: روزنامهنگاران مسیر بیمه از طریق رسانه را دنبال کنند.
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