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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۵

لاوروف: حل مسئله کره شمالی نیازمند اتخاذ رویکردی معقولانه است

لاوروف: حل مسئله کره شمالی نیازمند اتخاذ رویکردی معقولانه است

وزیر خارجه روسیه می گوید تا همه طرفین از جمله آمریکا، ژاپن و کره جنوبی حاضر به پیروی از رویکردی معقولانه نباشند، مسئله کره شمالی حل و فصل نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه امروز سه شنبه در ادامه واکنش ها به قطعنامه جدید شورای امنیت مبنی بر اعمال تحریم های جدید علیه پیونگ یانگ، گفت: انتظار می رود که با توسل به رویکردی معقولانه از سوی همه طرفین از جمله آمریکا، ژاپن و کره جنوبی، تصمیمی اتخاذ کنیم که رضایت خاطر همه را جلب کند.

گفتنی است قطعنامه ای که روز شنبه با اجماع نظر همه اعضای شورای امنیت از جمله روسیه و چین اتخاذ شد، خشم کره شمالی را به دنبال داشته تا آنجا که آمریکا را به پرداخت تاوانی سخت تهدید می کند.

از سوی دیگر آمریکا مدعی است که تهدید کره شمالی توخالی است و این کشور از تاثیری که تحریم های جدید بر اقتصاد آن خواهد داشت، دلخور است.

با این حال، چین هم که از بابت همراهی با تحریم ها، متحمل ضرر اقتصادی هنگفتی می شود، هشدار داده که تحریم هدف نهایی نیست و مذاکره همچنان از اولویت برخوردار است.

کد مطلب 4053397
مریم خرمایی

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