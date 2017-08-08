به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اسرائیلی «هاآرتص»، در گزارشی فاش کرده که دولت رژیم صهیونیستی برای همکاری های امنیتی با مصر اهمیت زیادی قائل است و حفظ این همکاری را مهم تر از بازگشایی سفارت اسرائیل قاهره می داند که از دسامبر ۲۰۱۶ تا کنون بسته شده است.

این روزنامه در گزارش روز سه شنبه (امروز) خود اعلام کرد که نمایندگان تیم امنیتی اسرائیل در دفتر نخست وزیر این رژیم در جلسه کمیته فرعی امور خارجه و امنیت وابسته به کنست اسرائیل که پشت درهای بسته برگزار شده بود تأکید کرده اند که حفظ همکاری امنیتی با مصر مهم تر از بازگشایی سفارت تل آویو، در قاهره است.

بر اساس این گزارش موضع نتانیاهو هم درباره رابطه با مصر به همین شکل است، این اعلام موضع در پاسخ به نگرانی های وزارت خارجه و وزارت اقتصاد و ارتش رژیم صهیونیستی درباره کم شدن فعالیت های اسرائیل در مصر با توجه به بسته بودن سفارت این رژیم در قاهره عنوان شده است.

روزنامه اسرائیلی نوشته که «داوید گوورین» سفیر اسرائیل در قاهره و باقی اعضای سفارت این رژیم در قاهره از دسامبر گذشته تا کنون در اسرائیل حضور دارند و این اولین بار است که بعد از امضای معاهده کمپ دیوید سفارت اسرائیل در مصر تا این مدت بسته مانده است.

در همین راستا یکی از اعضای کمیته فرعی خارجه و امنیت وابسته به کنست اسرائیل گفت که تماس های مصر و رژیم صهیونیستی به ارتباط میان افسران ارتش و گفتگوهایی که «اسحاق مولوخو» فرستاده ویژه نتانیاهو به قاهره با مسئولان مصری دارد محدود می شود.