رصد ماه گرفتگی جزئی در رصدخانه همدان

به گزارش خبرنگار مهر، پدیده ماه گرفتگی جزئی شامگاه دوشنبه در نقاط مختلف کشور قابل رویت بود که رصد این رویداد در رصدخانه ابن صلاح همدانی انجام شد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شهردار همدان در همین خصوص از شرکت ۶۰ نفر در برنامه رصد ماه گرفتگی در رصدخانه ابن صلاح همدانی خبر داد.

محمد قدیمی در گفتگو با مهر اظهار داشت: همزمان با ۱۶ مرداد و به همت مرکز اخترشناسی ابن صلاح همدانی برنامه رصد ماه گرفتگی جزئی با حضور ۱۰۰ نفر در همدان برگزار شد.

قدیمی با بیان اینکه شرکت در این برنامه برای عموم شهروندان آزاد بود، گفت: رصدخانه ابن صلاح همدانی به لحاظ آموزشی و پژوهشی از رصدخانه‌های مهم کشور محسوب می شود که به انواع تلسکوپ‌ها مجهز است و از نظر موقعیت مکانی رصدخانه در تپه حاج عنایت مستقر است و با توجه به جوانب امر و دسترسی به امکانات، در مکان بسیار خوبی قرار گرفته است.