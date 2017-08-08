کتاب«امنیت و سرمایه گذاری خارجی در خاورمیانه» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «امنیت و سرمایه گذاری خارجی در خاورمیانه؛ بررسی تطبیقی ایران و ترکیه» نوشته «فرشته کندی داینی» و «سید عبدالمجید زواری» از سوی اندیشکده روابط بین الملل منتشر شد.
در توضیح این کتاب آمده است: پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، این حقیقت آشکار شد که دیگر توان نظامی تضمین کننده امنیت کشورها نیست. همین امر موجب گشت تا برخی از اندیشمندان سیاسی چون باری بوزان، ال ویور، نور جی مارتین و رابرت ماندل به ارائه تفسیری موسع از امنیت بپردازند که در آن علاوه بر بعد نظامی، ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار میگیرد.
در قرن حاضر بر همگان مبرهن است که بعد اقتصادی امنیت بیش از سایر ابعاد اهمیت یافته است. به همین دلیل مؤسساتی چون بانک جهانی بهبود شرایط اقتصادی را از طریق جذب سرمایهگذاری خارجی را امری لازم و ضروری میدانند. با توجه به اهمیت شرایط مکان سرمایه جهت سرمایهگذاری مستقیم خارجی که نوعی سرمایهگذاری بلند مدت است، نبود عوامل تهدیدکننده سرمایه مهمترین اصل بشمار میآید. در پی پاسخ به پرسش رابطه بین امنیت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی به طور کل و بررسی این موضوع در ایران و ترکیه به طور ویژه، پژوهش حاضر سعی در اثبات رابطه این دو متغیر را دارد.
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