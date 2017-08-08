انتقال روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت از روی نخستین پل کابلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ سیدابوالقاسم موسوی، مدیر مهندسی و اجرای طرح های شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت درباره اجرای طرح پل کابلی انتقال نفت و گاز ایران و سختی‌های آن گفت: مطالعات این طرح حدود سه سال طول کشید؛ زیرا جانمایی پل در مسیر سلسله جبال زاگرس بسیار سخت بود.

وی افزود: خط لوله مارون- اصفهان از نزدیکی مارون یک (منطقه رامشیر) به قطر ۳۰ اینچ آغاز می شود و به سمت اصفهان می آید که حدود ۴۵ سال از ساخت آن می گذرد. این خط کوهستانی ۶ تلمبه خانه دارد و روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام را جابجا می‌کند.

خط لوله مارون – اصفهان با انتقال روزانه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام یکی از مهمترین خطوط انتقال نفت خام کشور است که با تامین خوراک پالایشگاه اصفهان و بخشی از خوراک پالایشگاه‌های تهران و تبریز، نقش مهمی در تامین سوخت مورد نیاز کشور ایفا می‌کند.



خط لوله مارون- اصفهان به دلیل عبور از ناهمواری‌های رشته‌کوه زاگرس، رودخانه‌ها و دریاچه سد کارون سه و چهار، سخت‌گذرترین خط لوله انتقال نفت خام کشور است.

به گفته وی، برای تدارک ساخت یک خط لوله جدید (بخشی که از دریاچه عبور می‌کند) بسیار دچار چالش شدیم زیرا از یک سو باید مسیری انتخاب می شد که بتوان در بخش دریاچه روگذر و از سوی دیگر زیرگذر هم داشته باشد.

موسوی، دلیل اصلی طول کشیدن روند مطالعات را دلیل انتخاب جای پل مناسب عنوان کرد و ادامه داد: سرانجام قرار شد که این پل از سمت دره مونیک میان دو روستای شلیل و مروارید ساخته شود.

مدیر مهندسی و اجرای طرح های شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت درباره ضرورت اجرای این پروژه نیز گفت: با احداث و آبگیری سد کارون ۴ و زیر آب رفتن بخشی از خط لوله مارون - اصفهان در این دریاچه، ساخت و راه اندازی یک پل به منظور حفظ محیط زیست و تداوم انتقال ایمن و پایدار نفت خام به پالایشگاه اصفهان و همچنین امکان دسترسی آسان تر به لوله در شرایط عملیاتی، بسیار لازم بود.

موسوی ادامه داد: با توجه به زیر آب رفتن پل قدیمی مورد استفاده عشایر این محل در زیر دریاچه سد، با راه اندازی این پل، افزون بر عبور خطوط لوله نفت و گاز، عشایر ساکن در اطراف پل به‌ویژه ساکنان روستای مروارید نیز می توانند از آن استفاده کنند.

به گزارش مهر، پل کابلی نفت و گاز به وزن حدود ۲ هزار تن به طول حدود ۳۸۰ متر و عرض ۹ متر روی دریاچه سد کارون ۴ در استان چهارمحال و بختیاری به منظور انتقال نفت مارون به اصفهان اجرا شده است. این طرح در ۲۰۰ کیلومتری شهرکرد و در مرز استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری واقع است.

وی درباره هزینه ایجاد پل نیز گفت: برآوردهای اولیه در سال‌های گذشته این‌گونه بود که کل این پروژه با ۳۰ میلیارد تومان اجرا شود، اما هم اکنون تنها برای ساخت پل ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است. این خط لوله توسط شرکت آب نیرو ساخته شده که به صورت کابلی است و حدود ۳۸۰ متر طول و ۲۱ متر عرض دارد که ماشین‌آلات هم می تواند از آن عبور کند.

عبور ایمن نفت خام از روی دریاچه سد کارون ۴ برای پالایشگاه‌های تهران، تبریز و اصفهان، احداث گذرگاه ایمن برای عشایر کوچ رو منطقه که با زیرآب رفتن پل قدیمی «مروارید» دچار مشکل شده بودند، کاهش خطرهای زیست‌ محیطی در زمان عبور نفت خام از بستر دریاچه، امکان اتصال روستاهای دو طرف دریاچه سد و امکان انتقال گاز به روستاهای دو طرف دریاچه سد کارون ۴ در دورافتاده‌ترین مناطق استان‌های خوزستان و چهارمحال بختیاری از اهداف این پل کابلی به شمار می‌آیند.