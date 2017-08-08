امیر دژاکام نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های بیست و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر سوره در حوزه تئاتر خیابانی گفت: هنر و هنرمندان عزت خود را از مردم می گیرند و به سمت مردم حرکت کردن در هر جریان و اتفاق هنری نظیر جشنواره سراسری تئاتر سوره می تواند هنرمند را به این عزت برساند. این اهمیت در طول تاریخ نیز ثابت شده است و مگر هنرمند به جز عزتی که از سوی مردم به وی اعطا می شود، چه دارد.

داور بخش خیابانی بیست و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر سوره با اشاره به اشتباه در کاربرد واژه تئاتر صحنه ای بیان کرد: پیش از هر چیز باید بگویم واژه ای به نام تئاتر صحنه ای در تئاتر دنیا وجود ندارد. تئاتر خود به معنای مکانی رسمی برای تماشا است که معمولا در یک سوی آن تماشاگران می نشینند و در سوی دیگر صحنه و بازیگران قرار دارند. یک نوع تئاتر هم با عنوان «آف استیج» وجود دارد که به معنای تئاتر بیرونی است که معمولا در خیابان اجرا می شود. حال تئاتر خود می تواند به گونه های دیگری از جمله مدرن، پست مدرن، سنتی و کلاسیک تقسیم بندی شود. متاسفانه واژه تئاتر صحنه ای به غلط در جشنواره های تئاتر ایران استفاده می شود.

وی با اشاره به لزوم افزایش حمایت های مالی و کمک هزینه ها به گروه های تئاتری حاضر در جشنواره تئاتر سراسری سوره ادامه داد: کمک هزینه نباید به این معنا تلقی شود که هنرمندان صرفا برای پول کاری را روی صحنه می برند بلکه آن ها باید بتوانند هزینه های جاری را تامین کنند. از سوی دیگر افزایش جوایز نیز می تواند برای هنرمندان انگیزه ایجاد کند. دوره هایی از جشنواره سراسری تئاتر سوره را به یاد دارم که کمک هزینه ها و جوایز قابل توجه بود، شرایط اجرای عمومی برای گروه ها در نظر گرفته می شد، پلاتوهایی برای تمرین در اختیارشان قرار می گرفت و شاهد حضور هنرمندان پیشکسوت تئاتر در این رویداد بودیم. کارهای خوبی در این دوره ها روی صحنه رفت و متن های خوبی نوشته شد. قطعا نمی‌توان این دستاوردهای مهم جشنواره را نادیده گرفت.

وی در پاسخ به این که آیا جشنواره سراسری تئاتر سوره و حوزه هنری به عنوان متولی برگزاری آن توانسته است با پررنگ کردن بخش تئاتر خیابانی تئاتر را به میان مردم ببرد، عنوان کرد: بله همین طور است. چه بسا اجرای تئاتر در بیرون از سالن های رسمی سخت‌تر و نیازمند تخصص بیشتر است. این تئاترها بعضا گران تر نیز هستند و توانایی بدنی و بیانی بیشتری را از بازیگر طلب می کنند. مدیریت زمان در اجرای آنها بسیار مهم است و اتفاقات غیرقابل پیش بینی در اجرا را باید در نظر گرفت.

دژاکام در پایان اظهار کرد: این نوع تئاتر در کشورهایی نظیر لهستان و برخی دیگر، گونه های جدیدی نیز یافته اند و حتی در خیابان ها مکان های ویژه ای برای آنها در نظر گرفته می شود. حتی دکور، گریم و طراحی صحنه و لباس نیز به این نوع تئاتر وارد شده است و تعریف آن صرفا تئاتری مبتنی بر بداهه و تعامل نیست که تئاتر خیابانی نام بگیرد.

بیست و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر سوره از ۱۵ تا ۲۰ مرداد در تهران برگزار می شود.