دیدار اهالی فرهنگ و هنر با پیشکسوت فرهنگی شهرستان جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه‌ سلسه دیدارهای اهالی فرهنگ و هنر شهرستان ظهر سه شنبه گروهی از فعالان این حوزه به اتفاق علیرضا صحراییان فرماندار ویژه شهرستان جهرم و محسن نعمت‌اللهی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم با حضور در منزل استاد حیدر توانایی از سالها فعالیت ایشان در حوزه ادبیات و فرهنگ شهرستان تقدیر و تشکر کردند.

در این دیدار که تعدادی از چهره‌های فرهنگی هنری شهرستان حضور داشتند فرماندار ویژه شهرستان جهرم با تشکر از برنامه‌ریزی‌ها جهت این اتفاق به ذکر خاطراتی از گذشته پرداخت و گفت: تقدیر از این ذخایر فرهنگی نوعی فرهنگ‌سازی است که بر تمام امورات مربوط به شهر تاثیر خواهد گذاشت.

محسن نعمت‌اللهی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با بیان اینکه این دیدارها ادامه خواهد داشت یادآور شد: حداقل کاری که از ما بر می‌آید حضور و تشکر از فعالان پیشکسوت حوزه هنر و فرهنگ است و امیدواریم با همراهی مسئولان شهر بتوانیم این دیدارها را با فاصله زمانی کمتری برگزار کنیم.

در این دیدار استاد صمد فرزین، آهی و خوش‌نیت نیز به ذکر خاطراتی از گذشته و بیان توانمندی‌های بسیار شهرستان جهرم پرداختند و درخواست داشتند این دیدارها به صورت مرتب و دقیق برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، استاد حیدر توانایی از دبیران قدیمی شهرستان جهرم می‌باشد که توانسته است افراد زیادی در حوزه فرهنگ و ادب شهرستان تربیت کند.