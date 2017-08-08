با سوابق وزرای پیشنهادی کابینه آینده آشنا شوید/میانگین سنی؛۵۷سال

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور فهرست وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم را به هیات رئیسه مجلس ارائه داد تا به گمانه‌زنی‌های زیادی که در این مدت درباره افراد کابینه دوم روحانی مطرح می شود، پایان دهد. در این مدت هر روز تعدادی اسم در رسانه‌های مختلف بر سر زبان‌ها می‌افتاد. اما روحانی همیشه می گفت افرادی را انتخاب می کند که مسیر پیش گرفته شده در دولت یازدهم را ادامه داده و نواقص دولت قبل را در دولت آینده برطرف کنند.

در این گزارش تلاش داریم تا بخشی از سوابق نفرات لیست وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور روحانی که به مجلس ارائه شده را بررسی کنیم.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

محمدجواد آذری جهرمی؛ ۳۶ ساله میزان تحصیلات مهندسی برق قدرت، در سوابق اجرائی او معاون وزیر ارتباطات، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت دیده می شود. همچنین گفته می شود وی قبل از وزارت ارتباطات مدتی هم در وزارت اطلاعات خدمت کرده است.

وزارت اطلاعات

سیدمحمود علوی؛ ۶۳ ساله دکترای فقه و مبانی‌حقوق‌اسلامی، وزارت اطلاعات دولت یازدهم، نماینده مجلس خبرگان رهبری، نماینده ادوار اول، دوم، چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی، رئیس‌سازمان عقیدتی‌سیاسی‌ارتش از مهمترین مسئولیت های علوی در این سالهاست.

وزارت اقتصاد و دارایی

مسعود کرباسیان؛ ۶۱ ساله، دکترای مدیریت بازرگانی در سوابق اجرائی او معاون وزیر اقتصاد، رئیس‌کل گمرک جمهوری‌اسلامی‌ایران، معاون وزیر صنایع سنگین، معاون وزیر بازرگانی، معاون وزیر نفت، مشاور عالی و معاون شهردار تهران دیده می شود.

وزارت امور خارجه

محمدجواد ظریف؛ ۵۸ ساله، دکترای حقوق و روابط بین‌الملل، وزیر امور خارجه دولت یازدهم، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، معاون وزیر امور خارجه از جمله مهمترین مسئولیت های او در این سالهاست.

وزارت آموزش و پرورش

سیدمحمد بطحایی؛ ۵۴ سال سن و کارشناس‌ارشد مدیریت دولتی، در سوابق اجرائی او معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، رئیس مرکز ملی نظارت راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور، سرپرست سابق وزارت آموزش و پرورش دیده می شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سیدحسن قاضی زاده هاشمی؛ ۵۸ ساله پزشک متخصص چشم، وزیر بهداشت دولت یازدهم، عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از جمله مهمترین مسئولیت های او در این سالهاست.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

علی ربیعی؛ ۶۲ ساله و دارای مدرک دکترای مدیریت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم، مشاور رئیس‌جمهور در امور اجتماعی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر اطلاعات، مسئول اجرایی و کمیته تبلیغات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مهمترین مسئولیت او تا کنون بوده است.

وزارت جهاد کشاورزی

علی حجتی؛ ۶۲ ساله مهندس عمران، وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم، وزیر راه و ترابری، وزیر جهاد سازندگی، استاندار سیستان و بلوچستان از جمله مهمترین مسئولیت های او در این سالهاست.

وزارت دادگستری

سیدعلیرضا آوایی؛ رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور حسن روحانی است. او پیشتر معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور و رئیس کل سابق دادگستری استان تهران بوده است و پس از آن به عنوان مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات منصوب شد.

او متولد دزفول است، پیش از این به عنوان مستشار دادگاه انتظامی عالی قضات و رئیس کل دادگستری استان‌های تهران، اصفهان، مرکزی و لرستان مشغول بکار بوده است.

وزارت دفاع و پشتیبانی

امیر حاتمی؛ ۵۱ ساله سن از امرای ارتش جمهوری اسلامی ایران، دانش‌آموخته دانشگاه افسری امام علی (ع) و فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش (دافوس) است. معاون اطلاعات ارتش، معاون نیروی انسانی و جانشین معاون ارکان و امور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح از دیگر مسئولیت های وی است

امیر حاتمی در سال ۱۳۹۲ با شروع به کار سردار حسین دهقان به عنوان وزیر دفاع در دولت یازدهم، به جانشینی وی انتخاب و تا امروز در این مسئولیت مشغول است.

وزارت راه و شهرسازی

عباس آخوندی؛ ۶۰ ساله دکترای اقتصاد سیاسی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، وزیر مسکن و شهرسازی، معاون سیاسی وزیر کشور از جمله مهمترین مسئولیت های او در این سالهاست.

وزارت صنعت، معدن و تجارت

محمد شریعتمداری؛ ۵۷ ساله معاون اجرایی رئیس جمهور در دولت یازدهم، جانشین رئیس‌جمهور در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی است. او در آغاز کار دولت یازدهم حسن روحانی، بیست روز سرپرست وزارت ورزش و جوانان و در دولت اول و دوم سید محمد خاتمی وزیر بازرگانی بوده‌است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سیدعباس صالحی؛ ۵۴ ساله ، دکترای فلسفه از جمله مسئولیت های او می توان به معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرپرستی وزارت ارشاد اشاره کرد.

وزارت کشور

عبدالرضا رحمانی فضلی؛ ۵۸ ساله دارای مدرک دکترای جغرافیای انسانی، از جمله مسئولیت های او می توان به وزارت کشور در دولت یازدهم، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان محاسبات کشور، جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاون سیاسی سازمان صدا و سیما اشاره کرد.

وزارت نفت

بیژن نامدار زنگنه؛ ۶۵ ساله، کارشناسی ارشد مهندسی عمران، وزیر نفت (سه دوره)، وزیر نیرو (دو دوره)، وزیر جهاد سازندگی (دو دوره) و معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله مهمترین مسئولیت های او است.

وزارت نیرو

حبیب الله بیطرف؛ ۶۱ ساله کارشناس ارشد مهندسی عمران، وزیر نیرو، معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت، معاون آموزشی وزیر نیرو، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، استاندار یزد از جمله مسئولیت های او در این سالهاست.

وزارت ورزش و جوانان

مسعود سلطانی فر؛ ۵۸ سال سن، کارشناس ارشد علوم سیاسی، وزیر ورزش و جوانان در دولت یازدهم، رئیس سازمان میراث فرهنگی، استاندار گیلان، زنجان و مرکزی، عضو شورای شهر چهارم تهران از جمله مسئولیت های او در این سالهاست.

گفتنی است وزیر علوم در این لیست معرفی نشده است.

همچنین مسعود پزشکیان گفت: هفته آینده رای اعتماد به وزرا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.