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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۴۳

دانش آموزان معلول لرستانی ۶ مدال در رقابت‌های جهانی کسب کردند

دانش آموزان معلول لرستانی ۶ مدال در رقابت‌های جهانی کسب کردند

خرم‌آباد- کاروان ورزشی دانش آموزان معلول لرستان موفق به کسب ۶ مدال از رقابت‌های دوومیدانی ۲۰۱۷ سوئیس شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ۴ نفره دانش آموزان معلول استان لرستان با کسب ۶ مدال ارزنده طلا، نقره و برنز از رقابت های جهانی دو و میدانی جوانان ۲۰۱۷ سوئیس بازگشت.

تیم دوومیدانی دانش آموزان معلول لرستانی با تلاش های چند ساله هیئت ورزشی جانبازان و معلولین و انجمن ورزش معلولین مدارس و هدایت گری مربیان تیم ملی مصطفی بهرامی و اردشیر کاظمی در مسابقات دوومیدانی معلولین جوانان جهان در کشور سوئیس با کسب یک نشان طلا، یک نشان نقره و ۴ نشان برنز به کار خود در این مسابقات پایان داد.

علی سپهوند در این دوره از مسابقات موفق به کسب مقام طلا و برنز در ماده های پرتاب نیزه و دیسک (کلاس f۴۶) زیر ۱۸ سال شد.

همچنین عارف بهاروند مدال نقره ماده پرتاب وزنه (کلاس f۳۶)، محمد فتحی گنجی ۲ مدال برنز  در ماده پرتاب وزنه (کلاس f۴۶) زیر ۲۰ سال و عرفان رضایی معین مدال برنز ماده پرتاب نیزه (کلاس f۳۳) را کسب کردند.

کد مطلب 4053422

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