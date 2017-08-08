به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ۴ نفره دانش آموزان معلول استان لرستان با کسب ۶ مدال ارزنده طلا، نقره و برنز از رقابت های جهانی دو و میدانی جوانان ۲۰۱۷ سوئیس بازگشت.

تیم دوومیدانی دانش آموزان معلول لرستانی با تلاش های چند ساله هیئت ورزشی جانبازان و معلولین و انجمن ورزش معلولین مدارس و هدایت گری مربیان تیم ملی مصطفی بهرامی و اردشیر کاظمی در مسابقات دوومیدانی معلولین جوانان جهان در کشور سوئیس با کسب یک نشان طلا، یک نشان نقره و ۴ نشان برنز به کار خود در این مسابقات پایان داد.

علی سپهوند در این دوره از مسابقات موفق به کسب مقام طلا و برنز در ماده های پرتاب نیزه و دیسک (کلاس f۴۶) زیر ۱۸ سال شد.

همچنین عارف بهاروند مدال نقره ماده پرتاب وزنه (کلاس f۳۶)، محمد فتحی گنجی ۲ مدال برنز در ماده پرتاب وزنه (کلاس f۴۶) زیر ۲۰ سال و عرفان رضایی معین مدال برنز ماده پرتاب نیزه (کلاس f۳۳) را کسب کردند.