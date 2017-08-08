وجود ۳۰۰ نویسنده درجهرم/بانک اطلاعات نویسندگان جهرمی ایجاد می شود

مجتبی امیرزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: اداره کتابخانه ‌های عمومی شهرستان جهرم درنظر دارد با هدف دسترسی آسان پژوهشگران، جهرم ‌پژوهان و عموم علاقه ‌مندان نسبت به جمع ‌آوری آثار مکتوب و پژوهشی نویسندگان جهرمی اقدام کند.

امیرزاده با اشاره به راه ‌اندازی بانک اطلاعات کتاب و نویسندگان جهرم از شناسایی بیش از ۳۰۰ نویسنده و نزدیک به هزار عنوان کتاب در این پایگاه یاد کرد.

وی جمع ‌آوری آثار و ایجاد بخش تخصصی نویسندگان جهرمی را گام بعدی کتابخانه ‌ها عنوان کرد و افزود: از کلیه‌ نویسندگان، ناشرین و محققین نهادها و مراکز فرهنگی متولی چاپ و نشر کتاب درخواست می‌ شود یک نسخه از کتاب ‌های چاپ شده خود را در اختیار کتابخانه عمومی جهرم قرار دهند.

رئیس اداره کتابخانه ‌های عمومی شهرستان جهرم همچنین خاطرنشان کرد: این طرح با هدف معرفی و عرضه‌ آثار نویسندگان جهرمی، تقویت توان جهرم ‌نگاری و جهرم ‌پژوهی در کتابخانه عمومی میرزانصیر جهرمی به آدرس بلوارمعلم، تقاطع اندیشه، مجتمع فرهنگی ‌هنری اجرا خواهد شد.