فرصت ارسال فهرست معاملات فصل بهار ۱۳۹۶ تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق ایران، محمود تولایی افزود: با توجه به برخی مشکلات، تعدادی از مودیان مالیاتی که موفق به ارسال فهرست معالات فصل بهار خود نشده بودند، خواستار تمدید مهلت ارسال این اطلاعات شدند که خوشبختانه با پیگیری های انجام شده و موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، فرصت ارسال فهرست معاملات فصل بهار ۱۳۹۶ تا پایان مهلت ارسال اطلاعات فصل تابستان یعنی ۱۵ آبان ۱۳۹۶ تمدید شد.

مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم موضوع ماده (۸) آیین نامه شماره ۲۳۰۷۶۱ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ و اصلاحی شماره ۵۰۹۶۷/م مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۶ ماده (۹۵) قانون برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده می کنند، می توانند اطلاعات این قبیل صورتحساب ها را به صورت مجموع ارسال کنند.

در خصوص معاملات اعم ازخرید یا فروش کالا یا خدمت که تا میزان ۵ درصد حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات هستند، مشمولان ماده (۹) می توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال کنند.