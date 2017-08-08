جزئیات برنامه پیشنهادی وزرای اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی پیش فهرست وزرای پیشنهادی دولت برای حضور در کابینه دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. بر این اساس هر یک از وزرای اقتصادی نیز، برنامه های خود را به صراحت اعلام کرده و مشخص نمودند که چه برنامه ای برای اقتصاد ایران دارند.

خبرگزاری مهر، متن کامل برنامه پیشنهادی وزرای اقتصادی را منتشر می کند:

مسعود کرباسیان- وزارت امور اقتصادی و دارایی

http://media.dolat.ir/uploads/org/150217690810847600.pdf

محمود حجتی- وزارت جهاد کشاورزی

http://media.dolat.ir/uploads/org/150217582815617800.pdf

علی ربیعی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

http://media.dolat.ir/uploads/org/150217348761364800.pdf

عباس آخوندی- وزیر راه و شهرسازی

http://media.dolat.ir/uploads/org/150217378607518600.pdf

محمد شریعتمداری- وزیر صنعت، معدن و تجارت

http://media.dolat.ir/uploads/org/150217384689396700.pdf

بیژن نامدار زنگنه- وزیر نفت

http://media.dolat.ir/uploads/org/150217400583157000.pdf

حبیب الله بیطرف- وزیر نیرو

http://media.dolat.ir/uploads/org/150217412544786800.pdf