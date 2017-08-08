خبرگزاری مهر استان کرمانشاه به عنوان رسانه برتر حوزه کتاب تقدیرشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی امروز سه‌شنبه در محل تالار وحدت کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم، از مدیران و کارشناسان مشارکت کننده در این جشنواره، روسا و مسئولین برتر کتابخانه‌های عمومی که در جشنواره مشارکت داشته اند و رسانه‌ها و خبرنگاران برتر در حوزه کتاب و برگزاری این جشنواره تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم با اهدای لوح و تندیس جشنواره از طیبه قدمی به عنوان خبرنگار خبرگزاری مهر کرمانشاه به خاطر مشارکت موثر و انعکاس اخبار مربوط به این جشنواره تقدیر به عمل آمد.

همچنین در این آیین اختتامیه از آمنه فرهادی خبرنگار صدا و سیما و پرستو خداداد از خبرگزاری شبستان به عنوان دیگر رسانه های برتر در این حوزه تجلیل به عمل آمد.

در پایان این مراسم از برگزیدگان جشنواره کتابخوانی رضوی در بخش های مختلف نیز تقدیر شد.