سوابق و برنامه وزرای پیشنهادی دولت دوزادهم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت فهرست نهایی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم توسط حجت الاسلام حسن روحانی، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
اعضا هیئتوزیران و برنامههای وزرا پیشنهادی به شرح زیر است.
برای آشنایی با سوابق وزرا و برنامهها به روی لینک «معرفی و برنامه» هر وزیر کلیک نمایید.
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی: مسعود کرباسیان
۲- وزارت اطلاعات: حجت الاسلام سید محمود علوی
۳- وزارت امور خارجه: محمدجواد ظریف
۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: محمد جواد آذری جهرمی
۵- وزارت آموزش و پرورش: سید محمد بطحایی
۶- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: سید حسن قاضی زاده هاشمی
۷- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: علی ربیعی
۸- وزارت جهاد کشاورزی: محمود حجتی نجف آبادی
۹- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: امیر حاتمی
۱۰-وزارت دادگستری: سید علیرضا آوایی
۱۱- وزارت راه و شهرسازی:عباس آخوندی
۱۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت: محمد شریعتمداری
۱۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: سیدعباس صالحی
۱۴- وزارت کشور: عبدالرضا رحمانی فضلی
۱۵- وزارت نفت: بیژن نامدار زنگنه
۱۶- وزارت نیرو: حبیب الله بیطرف
۱۷- وزارت ورزش و جوانان: مسعود سلطانی فر
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