سوابق و برنامه وزرای پیشنهادی دولت دوزادهم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت فهرست نهایی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم توسط حجت الاسلام حسن روحانی، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

اعضا هیئت‌وزیران و برنامه‌های وزرا پیشنهادی به شرح زیر است.

برای آشنایی با سوابق وزرا و برنامه‌ها به روی لینک «معرفی و برنامه» هر وزیر کلیک نمایید.

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی: مسعود کرباسیان

معرفی و برنامه

۲- وزارت اطلاعات: حجت الاسلام سید محمود علوی

معرفی و برنامه

۳- وزارت امور خارجه: محمدجواد ظریف

معرفی و برنامه

۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: محمد جواد آذری جهرمی

معرفی و برنامه

۵- وزارت آموزش و پرورش: سید محمد بطحایی

معرفی و برنامه

۶- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: سید حسن قاضی زاده هاشمی

معرفی و برنامه

۷- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: علی ربیعی

معرفی و برنامه

۸- وزارت جهاد کشاورزی: محمود حجتی نجف آبادی

معرفی و برنامه

۹- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: امیر حاتمی

معرفی و برنامه

۱۰-وزارت دادگستری: سید علیرضا آوایی

معرفی و برنامه

۱۱- وزارت راه و شهرسازی:عباس آخوندی

معرفی و برنامه

۱۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت: محمد شریعتمداری

معرفی و برنامه

۱۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: سیدعباس صالحی

معرفی و برنامه

۱۴- وزارت کشور: عبدالرضا رحمانی فضلی

معرفی و برنامه

۱۵- وزارت نفت: بیژن نامدار زنگنه

معرفی و برنامه

۱۶- وزارت نیرو: حبیب الله بیطرف

معرفی و برنامه

۱۷- وزارت ورزش و جوانان: مسعود سلطانی فر

معرفی و برنامه