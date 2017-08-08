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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۵۵

طبق پیش بینی یک بانک آمریکایی؛

تقاضای جهانی نفت همچنان بالا خواهد ماند

تقاضای جهانی نفت همچنان بالا خواهد ماند

بانک آمریکایی گلدمن ساکس به استناد بررسی های انجام شده اعلام کرد که تقاضای جهانی برای نفت خام همچنان بالا خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،  بانک آمریکایی گلدمن ساکس اعلام کرد آمار مربوط به سه ماه دوم سال ۲۰۱۷ میلادی نشان می دهند که به لطف رشد اقتصادی بالاتر، تقاضای جهانی برای نفت خام همچنان بالا خواهد ماند.

براساس برآورد این بانک آمریکایی، داده‌های مربوط به آمریکا، ژاپن، هند، چین، کره جنوبی، برزیل، مکزیک، اسپانیا و فرانسه، که در مجموع ۵۲ درصد از مصرف نفت خام جهان را به خود اختصاص داده اند و ۸۰ درصد از رشد تقاضای جهان به آنها مربوط می شود، حاکی از رشد سالانه ۱.۵۴ میلیون بشکه در تقاضای نفت این کشورهاست.

طبق اعلام این بانک، آمار مربوط به سه ماه دوم سال ۲۰۱۷ میلادی نشان دهنده رشد یک میلیون و ۸۱۰ هزار بشکه ای تقاضای روزانه جهانی نفت است. این بانک پیش بینی کرد رشد تقاضای روزانه جهانی در این دوره، یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه باشد.

گلدمن ساکس همچنین اعلام کرد رشد تقاضای جهانی نفت در ماه‌های آینده سال جاری میلادی، بخشی از شتاب خود را از دست می دهد.

کد مطلب 4053436

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