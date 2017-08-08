به گزارش خبرنگار مهر، ایستگاه سیار سلامت و ویزیت رایگان تخصصی و عمومی، با حضور گروهی از پزشکان متخصص، عمومی، کارشناسان مامایی، بهداشت خانواده و بهداشت محیط در روزهای ۲۳ و ۳۰ مرداد ماه جاری به ارائه خدمات رایگان در ۶ روستای بخش «بیرانوند» خواهند پرداخت.

این خدمات بهداشتی درمانی با همکاری مرکز جامع سلامت بیرانشهر و بسیج جامعه پزشکی لرستان در روستاهای «سراب نرم»، «رودخشکه»، «بیدهل»، «حیدرآباد»، «صمد آباد» و «کاروان سرا» ارائه خواهد شد.

در این راستا جلسه ی مشترکی با حضور مسئول بسیج جامعه پزشکی استان، شمس بیرانوند رئیس کمیته سلامت توسعه و آبادانی لرستان، سرپرست مرکز جامع سلامت بیرانشهر و نمایندگانی از بخشداری، نیروی انتظامی، بهزیستی وکمیته امام(ر ه) در بیرانشهر برگزار شد و در خصوص نحوه برگزاری این برنامه دو روزه و همکاری مشترک نهادهای مربوطه تصمیم گیری شد.

تأمین سخت افزار های مورد نیاز از سوی مرکز بهداشت، تأمین پزشک متخصص و سایر نیروهای کارشناسی از سوی بسیج جامعه پزشکی و فراهم کردن شرایط محل های اجرای برنامه شامل لیست افراد بی بضاعت توسط بهزیستی و کمیته امداد، تأمین امنیت برنامه توسط نیروی انتظامی و ... از جمله تصمیمات مصوب این جلسه بود.