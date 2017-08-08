به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، رحمت الله مه آبادی در دیدار با اعضای آکادمی هوانوردی فرودگاه اینچئون کره جنوبی، مدیریت و منابع انسانی متخصص را مهم ترین سرمایه برای صنعت هوانوردی عنوانکرد و گفت: میخواهیم مدیرانمان حرفهای تربیت شوند و آموزش واقعی حین خدمت ببینند، به این شکل که انتظار داریم آنها را طوری آموزش دهید که خودتان هم برای مدیریت در فرودگاه اینچئون به آنها اعتماد کنید.
وی افزود: دو ملت ایران و کره جنوبی پیشینه تاریخی و همکاری خوبی با یکدیگر دارند. ما در یک قاره زندگی میکنیم و خوشحالم که یکی از موفقترین و جوانترین فرودگاههای جهان یعنی اینچئون در قاره آسیا قرار دارد.
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ادامه داد: در خصوص همکاری شرکت فرودگاه ها با آکادمی هوانوردی فرودگاه اینچئون دو نکته مهم وجود دارد که ما را به همکاری با این فرودگاه علاقه مند میکند؛ یکی این که فرودگاه اینچئون در حال رقابت شدید با برترین فرودگاههای جهان در کره جنوبی است و دیگری، جوان بودن این فرودگاه است که باعث میشود اطلاعات و تجربههای آن تازه و کاربردی باشد.
مه آبادی با بیان اینکه صنعت هوانوردی ایران در سالهای اخیر تحولات بسیار زیادی داشته است، ضمن اشاره به جدا شدن فرودگاه امام خمینی (ره) از شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در قالب شهر فرودگاهی و استقلال آن گفت: شرایط کنونی ایران برای همکاریهای بینالمللی به مراتب بهتر از قبل شده و در فضای داخلی هم متحول شدهایم و ترافیکمان افزایش یافته است.
رئیس هیئت مدیره شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اظهار کرد: ایران در موقعیتی جفرافیایی، سیاسی و راهبردی خاص و در بین دو جریان بزرگ ترافیکی قرار دارد که از یک طرف اروپا را به آسیا ـ پاسفیک و از طرف دیگر خاورمیانه را به اروپا متصل میکند. این موقعیت و تحولات اخیر ما را بر این داشت که برنامهریزیهای جدیدی هم داشته باشیم و توسعه زیرساختها و همچنین جذب سرمایهگذاران خارجی را به عنوان محورهای اصلی برنامههای خود قرار دهیم.
وی با بیان اینکه شرکت فرودگاهها و فرودگاه اینچئون مجموعهای خدماتمحور هستند که مدیریت و منابع انسانی متخصص، مهمترین سرمایه آنها محسوب میشود، گفت: در بررسی علل موفقیت فرودگاه اینچئون دیدیم که یکی از عوامل این موفقیت سرمایهگذاری بر روی نیروی انسانی است.
مهآبادی ادامه داد: صنعت هواپیمایی یک صنعت بینالمللی با استانداردها و جهتگیریهای بینالمللی است و این موضوع ایجاب میکند که نیروها و مدیرانمان را در تراز بینالمللی تربیت کنیم. در همین چارچوب طرح آموزش مدیران نسل آینده فرودگاهی (اینگام) را در شرکت اجرایی کردهایم و پروژه آموزش این مدیران را میان چند مجموعه از کشورهای مختلف به رقابت گذاشتهایم.
وی با بیان اینکه انتظار میرود ارتباطی دائمی میان شرکت فرودگاهها و شریک آموزشیاش برقرار باشد، افزود: نکته مهم این است که میخواهیم مدیرانمان حرفهای تربیت شوند و آموزش واقعی حین خدمت ببینند، به این شکل که انتظار داریم که آنها را طوری آموزش دهید که خودتان هم برای مدیریت در فرودگاه اینچئون به آنها اعتماد کنید.
در جریان این دیدار، آقای «کی بوم یانگ» رئیس آکادمی هوانوردی فرودگاه اینچئون نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران و آمادگی برای همکاری در پروژه آموزش مدیران نسل آینده فرودگاهی (اینگام) گفت: ما برنامه خاصی برای آموزش مدیران ایرانی داریم و نظرات شما را مورد توجه قرار خواهیم داد.
وی افزود: اکنون در فرودگاه اینچئون برنامه های آموزشی ما روز به روز در حال افزایش است. ما در بخش های مختلف در زمینه آموزش حین خدمت، برنامه های مختلفی داریم و هدف ما این است که همکاری و ارتباط لازم را با مجموعه شرکت فرودگاه های ایران داشته باشیم.
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