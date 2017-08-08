به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «البناء» لبنان اعلام کرد هیأتی از وزرای لبنانی هفته آینده راهی سوریه خواهند شد. بر اساس این خبر این اقدام با موافقت «سعد الحریری» نخست وزیر لبنان صورت گرفته است.

با توجه به مواضع منفی الحریری و جریان المستقبل در خصوص سوریه، منابع آگاه به روزنامه البناء گفته اند که این سفر با الحریری هماهنگ شده و به این ترتیب قرار نیست در بدنه کابینه شکافی ایجاد کند زیرا هیچ وزیری نمی تواند بدون هماهنگی و موافقت رئیس دولت به کشور دیگری سفر کند.

این منبع تأکید کرد که در این سفر مسائل اقتصادی با مسئولان سوری به بحث گذاشته خواهد شد و قرار نیست این هیأت وارد موضوعات سیاسی شود.

قرار است تعداد اعضای هیأت در نشست روز چهارشنبه کابینه لبنان مورد بررسی قرار بگیرد اما حضور «حسین الحاج حسن» وزیر صنعت لبنان که عضو حزب الله است در این سفر قطعی شده است.