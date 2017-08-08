سید محمدمهدی احمدی با حضور در نخستین نمایشگاه مطبوعات خراسان شمالی و بازدید از غرفه خبرگزاری مهر اظهار کرد: مصرف مرغ بدون آنتیبیوتیک که بهاصطلاح مرغ سبز به آن گفته میشود در خراسان شمالی نیازمند فرهنگسازی از سوی رسانهها است.
احمدی تصریح کرد: مرغ سبز همان مرغ بدون آنتیبیوتیک است که در واحدهای مرغداری اینگونه مرغها را پرورش میدهند و در طول دوره پرورش هیچگونه آنتیبیوتیکی استفاده نمیشود.
وی گفت: وجود آنتیبیوتیک در گوشت مرغ و مصرف آن توسط انسان سبب بروز مشکلاتی در سطح سلامت جامعه خواهد شد که یکی از عوارض مهم آن ایجاد مقاومت آنتیبیوتیکی در مصرفکنندگان است.
وی از حمایت سازمان دامپزشکی از تولید مرغ سبز در راستای تحقق برنامه ارتقاء ضریب سلامت و بهداشت عمومی خبر داد و افزود: در این زمینه ۶ واحد مرغداری برای تولید مرغ سبز در خراسان شمالی با ما همکاری میکنند.
مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی با تکذیب تولید و عرضه مرغ هورمونی عنوان کرد: هیچگونه هورمونی در صنعت پرورش طیور استفاده نمیشود و مرغهایی که عرضه میشود، اصطلاح نژاد شدهاند و هورمونی نیستند.
احمدی با تأکید بر اینکه سلامت از طریق پیشگیری محقق میشود، اظهار کرد: دامپزشکی بهعنوان دروازه سلامت مردم است و هزینه برای این بخش، سبب پیشگیری و کاهش هزینهها در بخش پزشکی میشود.
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