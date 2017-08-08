مرمت و بهسازی حمام تاریخی حاجی محمد در آران و بیدگل آغاز شد

جواد صدیقیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حمام حاجی محمد از میراث با ارزش تاریخی آران و بیدگل است و برای مرمت این بنای تاریخی ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار تخصیص یافته و این طرح توسط پیمانکار در حال اجرا است.

وی افزود: آواربرداری و سبک سازی بام، اجرای آجر چینی جان پناه دور بام، اجرای پالانه روی سطوح قوسی و اجرای اندود کاه گل بام در دو لایه از جمله فعالیت‌هایی است که برای مرمت و بهسازی این حمام تاریخی صورت خواهد پذیرفت.

شهرستان آران و بیدگل دارای حدود ۱۴۰ اثر ثبت شده در فهرست میراث ملی است. حمام حاجی محمد آران و بیدگل از یادگاران دوره صفویه نیز به شماره ۱۲۹۶۷ در سال ۱۳۸۴ درفهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.