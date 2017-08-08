  1. استانها
  2. اصفهان
۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۰۶

رئیس اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل:

مرمت و بهسازی حمام تاریخی حاجی محمد در آران و بیدگل آغاز شد

مرمت و بهسازی حمام تاریخی حاجی محمد در آران و بیدگل آغاز شد

آران و بیدگل - رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل گفت: مرمت حمام حاجی محمد آران و بیدگل با رویکرد بهسازی و مرمت بافت با ارزش تاریخی شهرستان آغاز شد.

جواد صدیقیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حمام حاجی محمد از میراث با ارزش تاریخی آران و بیدگل است و برای مرمت این بنای تاریخی ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار تخصیص یافته و این طرح توسط پیمانکار در حال اجرا است.

وی افزود: آواربرداری و سبک سازی بام، اجرای آجر چینی جان پناه دور بام، اجرای پالانه روی سطوح قوسی و اجرای اندود کاه گل بام در دو لایه از جمله فعالیت‌هایی است که برای مرمت و بهسازی این حمام تاریخی صورت خواهد پذیرفت.

شهرستان آران و بیدگل دارای حدود ۱۴۰ اثر ثبت شده در فهرست میراث ملی است. حمام حاجی محمد آران و بیدگل  از یادگاران دوره صفویه نیز به شماره ۱۲۹۶۷ در سال ۱۳۸۴ درفهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

کد مطلب 4053450

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها