خبرنگاران در توسعه و پویایی کشور نقش مهم و تاثیرگذاری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زندیه امروز سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که در سالن اجتماعات نور تبلیغات اسلامی بیجار برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی و تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: خبرنگاران نقش حساسی در توسعه و پویایی دارند و با بیان مسائل و برقراری ارتباطی شفاف و سازنده بین مردم و مسئولان موجب پایداری، تداوم و بالندگی نظام اسلامی می‌شوند.

وی رسالت خبرنگاران را بسیار مهم دانست و افزود: فعالیت خبرنگاران فقط در حوزه فرهنگی خلاصه نمی شود بلکه امروز رسانه‌ها و خبرنگاران جایگهشان به گونه‌ای است که می‌توانند در تمام بخش‌ها و حوزه‌ها تاثیر گذار باشد.

زندیه به اهمیت سواد رسانه ای شاره کرد و گفت: اصحاب رسانه با داشتن سواد رسانه‌ای می توانند در تمامی عرصه‌های اقتصادی اجتماعی، سرمایه‌گذاری و اشتغال و دیگر عرصه‌ها تاثیر گذار باشند.

وی به اهمیت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری در شهرستان بیجار اشاره کرد و اظهارداشت: مشکل ما در بحث سرمایه‌گذاری و صنعتی در بیجار، فقط پول و جذب سرمایه‌گذار نیست بلکه بحث فرهنگ سرمایه‌گذاری و فرهنگ کسب و کار است.

وی بیان کرد: به طور یقین تنها کسانی که می‌توانند در این زمینه تغییرو تحول ایجاد کنند و زیرساخت را فراهم کنند اصحاب رسانه هستند و این مهم در سایه تلاش خبرنگاران فراهم می شود.

زندیه به اهمیت حضور رسانه ها در دنیای سیاسی اشاره کرد و گفت:امروزه نقش رسانه های متعهد در برابر مردم و جامعه بسیار حائز اهمیت است و خوشبختانه اصحاب رسانه کشورمان در این بخش بسیار متعهد و تاثیر گذار هستند.

فرماندار بیجار ادامه داد: در جنگ‌های نابرابری که دنیای استکبار علیه مردمان مظلوم تحمیل می‌کند، خبرنگاران می‌توانند پرده‌های پنهان این ظلم را آشکار کرده تا تمامی آحاد جامعه و جهان، از آن مطلع شوند.

معاون اطلاعات و اخبار صدا و سیمای کردستان هم در این مراسم ضمن گرامیداشت روز خبرنگار گفت: خبرنگاران و اصحاب رسانه، بازوان توانمند مسئولین برای رفع مشکلات و مطالبات مردم هستند.

علیرضا خوش گفتار افزود: خبرنگاری مردمی خواهد بود که با مطرح کردن مشکلات موجود جامعه، جهت رفع این مشکلات اقدام به انتشار اخبار و اطلاعات نماید تا گوشه های پنهان یک مسئله، جهت اصلاح و یا بهبود توسط مسئولین قابل پیگیری و طرح باشد.