زائران ایرانی در سلامتند/ بیمارستان مکه از فردا پذیرش دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند افزود: بخش سی.سی.یو، داخلی آقایان و خانم ها، اورژانس ویژه برادران و خواهران، داروخانه، رادیولوژی، آزمایشگاه بسیار مجهز، سیستم امداد و انتقال، مددکاری و گروه وقوف اضطراری، بخش های مختلف بیمارستان مکه را تشکیل می دهد.

وی به آغاز پذیرش زائر از روز گذشته در بیمارستان مدینه اشاره کرد و گفت: چند زائر از روز گذشته تحت نظر قرار گرفتند و مرخص شدند؛ و بیماران بستری تاکنون به بیمارستان های سعودی منتقل شدند.

کولیوند با بیان اینکه تا امروز تنها سه بیمار به بیمارستان های سعودی منتقل شدند، اضافه کرد: در میان زائران مرد، یک مورد آنژیوپلاستی و یک شکستگی "فمور" (شکستگی ران) داشتیم و شب گذشته هم یک زائر خانم "آریتمی" قلبی داشت که به بیمارستان سعودی منتقل و اقدامات لازم برای او انجام شد.

معاون حج و زیارت مرکز پزشکی هلال احمر به فعالیت های دیگر این مرکز اشاره کرد و افزود: مجموعه ای تحت عنوان «گروه سلامت کاروان ها»، آموزش های گرمازدگی، کنترل و مراقبت بهداشتی در کاروان ها و همچنین نظارت بر هتل ها و آشپزخانه های مرکزی را از نظر بهداشت کار و محیط به عهد دارد.

امسال در مراسم حج، ۵۷۰ پزشک، پرستار، تکنسین دارویی، کادرخدمات بیمارستانی، آزمایشگاه، رادیولوژی، دندانپزشکی، انبار دارویی، متخصصان رشته های مختلف پزشکی از جمله عفونی، مغز و اعصاب، زنان، ارتوپدی، چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی و قلب و عروق، خدمات پزشکی به زائران می دهند.

اعزام زائرانی ایرانی به مدینه منوره تا ۳۰ مرداد ادامه خواهد داشت و از ۱۹ مرداد پروازهای مدینه بعد به مقصد فرودگاه جده انجام می شود. عملیات اعزام زایران ایرانی به عربستان سوم شهریور خاتمه می یابد.