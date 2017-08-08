به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غیاثالدین طهمحمدی ظهر سه شنبه در دومین جلسه کنگره آیتالله نجفی با اشاره به اینکه کنگره میرسیدعلی همدانی غریبانه برگزار شد، عنوان کرد: هدف از برگزاری کنگرهها و همایشها در راستای کسب رضای خداوند و آشنایی مردم با بزرگان این مرز و بوم است.
امام جمعه همدان با بیان اینکه باید برنامهای خوب برای حضور مردم در این کنگره برگزار شود چراکه اگر برنامه خستگیآور باشد معنویت خود را از دست میدهد، گفت: برنامهریزیهای اجرای این کنگره باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: باید کنگرههای بزرگان مورد توجه قرار گیرد چراکه باعث آشنایی جوانان با شیوه زندگی آنان خواهد شد.
استاندار همدان نیز با بیان اینکه باید با توجه به جایگاه والای آیت الله نجفی کنگره ای درخور این شخصیت برگزار شود، از موسسه شهید محراب آیت الله مدنی و مدیر عامل آن در برگزاری این کنگره قدردانی کرد.
محمدناصر نیکبخت با تاکید بر اینکه همدان، بزرگان و علمای بسیاری دارد و در راه معرفی آنها در این سالها تلاش شده و برنامه ها و همایش هایی برگزار شده است، گفت: صدا و سیما و رسانه های استان ورود جدی به کنگره داشته باشند.
وی استان همدان را سرزمین بزرگان، عالمان و عارفان عنوان تاکید کرد: آیتالله نجفی همدانی یکی از بزرگان استان همدان است که باید کنگره و بزرگداشتی در شأن این بزرگ و عالم برگزار شود.
استاندار همدان تاکید کرد: اعتباراتی تخصیص یافته و باید تلاش شود اعتبارات بیشتری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جذب شود.
نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری نیز گفت: بهتر است از سخنرانی بزرگانی چون آیتالله نوری همدانی در این کنگره بهره برده شود.
آیتالله سید مصطفی موسوی اصفهانی تاکید کرد: دعوت از طلاب و فضلای دینی همدانی در قم باعث تقدیر از آنها و آشنایی آنان با زندگی این عالم بزرگ خواهد بود.
دبیر کنگره علمی آیتالله نجفی نیز از برگزاری کنگره آیتالله نجفی در ۲۳ آذرماه سالجاری خبر داد و گفت: دبیرخانه کنگره آیتالله نجفی فعالیت خود را آغاز کرده است.
سیدمحمدکاظم حجازی با اشاره به مقالات عدهای از بزرگان قرآنی به کنگره خواهد رسید، عنوان کرد: در این کنگره به بخش سیره نظری و سیره عملی آیتالله نجفی همدانی پرداخته میشود.
وی با بیان اینکه کنگره در سه محور اصلی کار خود را پیش میبرد، گفت: کمیته علمی، کمیته اطلاعرسانی و کمیته امنیتی و کمیته تبلیغات از جمله کمیتههای برگزاری این کنگره است.
گفتنی است در پایان این جلسه از پوستر کنگره علمی مفسر قرآن «آیتالله نجفی همدانی» با حضور نماینده ولی فقیه در استان همدان، نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان و استاندار همدان رونمایی شد.
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