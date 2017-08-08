تانکر سیار آبرسانی در مواقع اضطراری تحویل منطقه ابهر و خرمدره شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوان سلطانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: در راستای تامین آب اضطراری و مدیریت بحران و پدافند غیر عامل،دومین تانکر سیار آبرسانی شرکت آب و فاضلاب شهری جهت استفاده در منطقه ابهر و خرمدره برای مواقع اضطراری تحویل آبفای خرمدره شد.

وی اظهار کرد: نخستین تانکر سیار آبرسانی با خرید یک دستگاه خودروری کشنده ۶ تنی پس از تجهیز به تانکر و پمپ در اواخر سال ۹۵ تحویل امور آبفای زنجان شده بود.

وی مدیریت منابع تولید و تقاضا جهت جلوگیری از تنش آبی در سطح شهر های استان زنجان را از دیگر فعالیت های دفتر مدیریت بحران پدافند غیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری اعلام کرده و گفت:سیاست شرکت در راستای عبور از تنش آبی موجود با توجه به محدودیت منابع قابل برداشت آب،مدیریت منابع تولید(چاه ها)فشار شبکه و کاهش پرتی و تقاضای مشترکین می باشد.

سلطانی خاطر نشان کرد : روزانه در سطح شهر های استان بطور متوسط حدود ۳۲ مورد اتفاق و حادثه در خطوط انتقال ، شبکه توزیع و انشعابات مشترکین رخ می دهد که با عملکرد به موقع همکاران ما تاثیرات آن برای مشترکین بسیار کم بوده است.

مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان با اشاره به گرمای شدید و در نتیجه نیاز مضاعف به آب ضمن درخواست از مشترکین زنجانی برای کاهش ۱۰ درصدی مصرف خود، روش های ساده ای همچون استفاده از سرشیرهای کاهش مصرف,عدم استفاده از آب شرب در شست و شوی اتومبیل،مدیریت آبیاری باغچه ها و آموزش مصرف بهینه آب به کودکان را از جمله راهکارهای کاهش مصرف آب در این روزها اعلام کرد.