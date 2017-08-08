روستاهای رشم و معلمان دامغان میزبان اردوی جهادی شدند

علینقی حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آغاز اردوی جهادی کارکنان دولت و به میزبانی اداره منابع طبیعی دامغان، بیان داشت: در جریان این اردوی جهادی که با هدف ارائه خدمات به مردم محروم در مناطق جنوبی شهرستان دامغان بود تشکیل و از نزدیک مسائل و مشکلات آنان در قالب تیم های جداگانه بررسی و برای حل و برون رفت از آنها راهکارهای لازم ارائه شده است.

وی اضافه کرد: یکی از اهداف تعیین و اعزام اردوی جهادی بسیجیان دستگاه‌های اجرایی استان سمنان با میزبانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اجرا پروژه بین المللی تعمیم ترسیب کربن در ۱۱ پارچه آبادی در جنوب دامغان است که از سوی دفتر عمران سازمان ملل و با همکاری و مشارکت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و استانداری سمنان انجام می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تصریح کرد: یکی از موفقیت های اجرای پروژه بین المللی تعمیم ترسیب کربن در روستاهای جنوب دامغان تشکیل و راه اندازی شش صندوق خرد اعتباری روستایی است که تاکنون این صندوق در روستاهای رشم و معلمان ۱۲۰ میلیون تومان سرمایه جمع آوری کرده است که به اعضاء در قالب مشاغل خانگی و دامپروری تسهیلات پرداخت می کند.

حیدریان خاطر نشان کرد: یکی از رسالت های بسیجیان خدمت به مردم محروم و اقشار ضعیف و آسیب دیده جامعه است که بسیجیان دستگاه های اجرایی استان سمنان با عشق و علاقه در این فصل گرما در مناطق محروم حضور یافته و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات قرار گرفتند و با آشنا شدن مشکلات در حل آنها گام بر می دارند.

وی با اشاره به اینکه این اردوی جهادی یک روزه بوده است، اظهار داشت: در سالی که به نام سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی رهبر فرزانه انقلاب نامگذاری شده است باید در تحقق منویات معظم له با ارائه خدمات مطلوب و شایسته و حضور در مناطق محروم گام های خوبی برداریم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، گفت: تشکیل و راه اندازی اردوهای جهادی از افتخارات بسیجیان است و این نیرو در تمام زمینه ها و دوران آماده خدمت است و برای آنان میدان جنگ و یا حضور و خدمت به مردم محروم در مناطق دور افتاده تفاوتی ندارد و باید خدمتی صادقانه و بی منت را ارائه داد.

حیدریان با بیان اینکه بهترین عرصه برای تربیت نسل انقلابی اردوی جهادی مناطق محروم است، گفت: اردوی جهادی نوعی خودسازی است که باید فرهنگ خدمت به مردم محروم در مناطق دور افتاده بیش از گذشته با عزم و ارده بسیجیان تقویت شود.