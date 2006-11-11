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۲۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۶:۱۲

بعدازظهر امروز صورت گرفت؛

ادای احترام شرکت‌ کنندگان در مجمع عمومی مجالس آسیایی به بنیانگذار جمهوری اسلامی

جمعی از روسا و نمایندگان شرکت ‌کننده در هفتمین اجلاس مجمع عمومی مجالس آسیایی برای صلح، عصر شنبه با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) با نثار تاج گل به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مراسم ادای احترام هیاتهای پارلمانی و میهمانان شرکت کننده در هفتمین نشست مجمع عمومی انجمن مجالس آسیایی برای صلح، به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی در مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) بعدازظهر امروز و پس از پایان نشست شورای اجرایی این اجلاس انجام شد.

در این مراسم غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی و چند تن از نمایندگان مجلس نیز حضور داشتند.

نشست رسمی هفتمین اجلاس مجمع عمومی مجالس آسیایی برای صلح از روزیکشنبه  به مدت سه روز در سالن اجلاس سران در تهران با حضور روسا و نمایندگان مجالس ‪ ۳۹‬کشور آسیایی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 405346

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