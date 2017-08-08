شاید مصدومان استقلال به هفته چهارم برسند

به گزارش خبرنگار مهر، به جز محسن کریمی و امید ابراهیمی که تحت عمل جراحی قرار گرفتهاند، سه بازیکن دیگر این تیم هم در اردوی آماده سازی پیش فصل این تیم آسیب دیدند و نتوانستند در دو هفته اول تیم شان را همراهی کنند.
امروز به صورت قطعی مسجل شد فرشید باقری، فرشید اسماعیلی و لئوناردو پادوانی دیدار هفته سوم این تیم را هم از دست دادند و سرمربی آبی پوشان از امروز برنامههای آمادهسازی تیمش را بدون این سه بازیکن پیش میبرد. منصوریان امیدوار است که این سه بازیکن از هفته چهارم آمادگی حضور در میدان را داشته باشند، اما با شرایطی که در هفتههای گذشته پیش آمد هنوز این اطمینان به طور کامل وجود ندارد.
تیم فوتبال استقلال تهران در هفته سوم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۲۰:۴۵ روز جمعه ۲۰ مرداد در ورزشگاه آزادی میزبان تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز است.
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