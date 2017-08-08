به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید علی قاضی عسکر و حمید محمدی رییس سازمان حج و زیارت امروز از کاروان های زائران استان آذربایجان شرقی دیدن کردند.

هرچند در این هتل کاروانی از زائران استان تهران نیز حضور داشتند اما عمده جمعیت آن را آذری زبانها تشکیل می دهند. هتلی با گنجایش حدود ۷۰۰ زایر.

یکی از مواردی که جلب توجه می کرد ؛‌ مچ بندهای هوشمند آبی رنگ بود که روی مچ شمار زیادی از زائران قابل رویت بود.

حجت الاسلام قاضی عسکر پس از گپ و گفت کوتاهی با یکی از زائران از او درباره مچ بند سئوال کرد و از مسئولان همراه خواست تا حضوری به زائران کاربرد این مچ بندها را نشان دهند.

احمد علیزاده زائری بود که مچ بند هوشمند خود را در کنار تلفن همراه یکی از مسئولان قرار داد و فورا اطلاعات هویتی و پزشکی او روی صفحه تلفن نمایش داده شد و اقای قاضی عسکر به او گفت که خوشبختانه شما هیچ بیماری خاصی ندارید.

این مچ بندها که برای نخستین بار است زائران کشورمان از آن استفاده می کنند توسط متخصصین ایرانی طراحی و تولید شده است و هدف اصلی آن ارایه خدمات بهتر به زائران به ویژه افرادی است که درمواقع خاص نیازمند دریافت خدمات هستند.

با نرم افزاری که روی گوشی های تلفن همراه قابل نصب است می توان اطلاعات هویتی و پزشکی زائران را که به صورت الکترونیکی روی این مچ بندها قرار داده شده است ؛ بازخوانی کرد.

به گفته مسئولان ذی ربط ؛‌درصورتی که زائری به هر دلیل کارت شناسایی خود را گم کند و اطلاعاتی را درباره محل استقرار ؛ نام کاروان و حتی نام بیماری و داروهای خود نداشته باشد ؛ با ساده ترین روش می توان به این اطلاعات از طریق گوشی های هوشمند دسترسی پیدا کرد.

در این مچ بندها که در داخل کشور طراحی شده است یک تراشه مغناطیسی قرار دارد که در آن اطلاعات زایر از جمله نام ؛ محل اقامت ؛ نام کاروان و ... درج شده است و باتوجه به نرم افزاری که متخصصان ایرانی طراحی کرده اند به محض نزدیک کردن این مچ بند ؛ اطلاعات زایر روی صفحه نمایشگر تلفن های همراه قابل مشاهده است.

قاضی عسکر مطابق روال گذشته هم از زائران مرد و هم از خواهران زایر احوال پرسی کرد و سخنان آنان را شنید و هر از گاهی توصیه هایی را به مسئولان همراه برای رسیدگی و رفع برخی مشکلات گوشزد می نمود.

امسال ۸۶ هزار و ۵۰۰ زایر ایرانی از ۲۰ ایستگاه پروازی به عربستان سفر می کنند تا مناسک حج ابراهیمی را انجام دهند. شمار زائران ایرانی در حج ۹۶ نسبت به سال ۹۴ ؛‌حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است.