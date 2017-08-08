خبرنگاران استان بوشهر نقش مهمی در ترویج اهمیت منابع طبیعی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل مهاجری صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش مهم خبرنگاران و رسانه های استان در معرفی ظرفیت های منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: ما شاهد فرهنگ‌سازی خوبی در این زمینه هستیم و بالا رفتن سطح اهمیت منابع طبیعی در استان مدیون تلاش اصحاب رسانه است.

وی اظهار داشت: در یک سال گذشته تا کنون بیش از ۲۱۰ مورد خبرها وگزارش های مرتبط با منابع طبیعی و آبخیزداری استان و شهرستان‌ها در رسانه های مختلف منعکس شده است که این موضوع تعامل سازنده با رسانه‌ها و انگیزه معرفی ظرفیت‌های منابع طبیعی به افکار عمومی را نشان می‌دهد.

مهاجری ادامه داد: به نظر می‌رسد رسانه‌های مکتوب و مجازی استان در آینده نزدیک با دانشی تخصصی تر به خبرها و فعالیت های حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری بپردازند و با تولید محتوای بیشتر به گسترش فرهنگ بیشتر منابع طبیعی در جامعه کمک کنند.

وی اضافه کرد: حجم وسیعی از اطلاعاتی که رسانه‌ها هر روز در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند ظرفیت عظیمی است که منابع طبیعی استان به صورت راهبردی به آن توجه دارد و تعامل با خبرنگاران را پاس می‌دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر ضمن تشکر از همه رسانه‌های استان و خبرنگاران و گرامیداشت شهادت محمود صارمی تصریح کرد: سختی کار این عزیزان بر کسی پوشیده نیست و علی‌رغم این سختی کار خوشحال هستم که رسانه‌های مختلف مکتوب و مجازی و اثر گذار در استان وجود دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به سیاست حمایت‌گرایانه دولت تدبیر و امید از رسانه‌ها، مطالبات صنفی این قشر زحمتکش جامعه که همیشه در مسیر توسعه و معرفی ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف استان پیشرو بودند بیش از پیش تحقق یابد.