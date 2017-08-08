نخستین جشنواره پیشگیری از سوانح و حوادث رادیو سلامت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در جشنواره پیشگیری از سوانح و حوادث، معیارهای حوادث غیرعمدی، حوادث عمدی، حوادث یا بلایای طبیعی بررسی می شود.

دکتر صدیقه اعتماد سعید مدیر شبکه رادیو سلامت گفت: در اولین دوره برگزاری این جشنواره قرار است معیارهای حوادث غیرعمدی، عمدی، حوادث یا بلایای طبیعی را برجسته کنیم.

وی افزود: متاسفانه خیلی از افراد جامعه ما این سوانح را تقدیر می دانند، در صورتی که ما باید این گفتمان را تغییر دهیم به اینکه سانحه یک تقدیر نیست، بلکه یک انتخاب است.

اعتمادسعید تصریح کرد: بالاترین حوادثی که در جامعه اتفاق می افتد حوادث ترافیکی است که سه عامل مهم آن را برجسته می کنیم؛ عامل انسانی، شاخه های آسیب خیز جاده ای و شرایط محیطی که گاها شرایط محیط می تواند حادثه خیز باشد.

مدیر شبکه رادیو سلامت گفت: ما در رسانه توانستیم با آگاهی سازی آمار سوانح را کاهش دهیم، مثلا با بستن کمربند از سال ۷۸ توانستیم آمار حوادث جاده ای را کاهش دهیم که امروزه بستن کمربند به یک فرهنگ تبدیل شده است.

وی افزود: برای اینکه در حوادث طبیعی کمترین آسیب را داشته باشیم باید نوعی آگاهی سازی که منجر به نگرانی جامعه هم نشود را انجام دهیم که سبب کاهش آسیب در صورت بروز حادثه می شود.

اعتماد سعید تصریح کرد: موضوع دیگر حوادث مربوط به کودکان است. طبق آخرین آمار دانشگاه تهران، مادران تحصیلکرده حوادث کمتری برای کودکانشان در خانه اتفاق می افتد، به طوری که تا ۷۲ درصد توانسته اند دانش خود را به رفتار تبدیل کنند.

وی گفت: در سال ۱۷ هزار نفر در سوانح ترافیکی دچار مرگ می شوند که به عبارتی هر هفته یک هواپیمای ۳۱۳ نفره سقوط کند و منجر به مرگ سرنشینان شود.

در ادامه این نشست، دکتر سیدحمید جمال الدینی معاون آموزش برنامه ریزی و فناوری سازمان هلال احمر گفت: ضریب خطر کشور ما در حوزه حوادث طبیعی از ۱۰، هشت است و متاسفانه شاخص آمادگی خانوار در این موضوع ۹.۱ درصد است که این خیلی پایین است.

جمال الدینی گفت: ما در رفع حوادث طبیعی و انسان ساخت آنچنان که در شأن ملت ایران است رفتار نکرده ایم. در کشور ما درصد قابل توجهی به دلیل سلفی گرفتن جان خود را از دست می دهند. همچنین هر ساله کسانی هستند که هنگام رعد و برق برای دیدن صاعقه جان خود را از دست می دهند.

وی تصریح کرد: ما در برنامه توسعه پنجم تکلیف داشته ایم که این آمار مرگ و میر را کاهش دهیم، ولی به جز سال اول و دوم نتوانسته ایم این آمار را کاهش دهیم و این یعنی عملکرد ما عملکرد قابل قبولی نبوده است.

معاون آموزش برنامه ریزی و فناوری سازمان هلال احمر گفت: ما در آموزش که در فاز پیشگیری قرار دارد هنوز نتوانسته ایم سطح پیشگیری را ارتقا دهیم. آموزش همگانی محقق نمی شود مگر هدف از آموزش تغییر رفتار باشد. نکته بعدی این است که همه مردم در یک سطح آگاهی قرار ندارند و نمی توان بدون پژوهش دقیق از مردم جامعه برنامه صحیحی تدوین کرد.

وی افزود: آموزش ناصحیح بدتر از آموزش ندیدن است، اگر مراکز آموزشی زیاد شوند، ممکن است کیفیت آنها پایین بیاید. در آماری در سطح شهر تهران حدود ۲۵ درصد از مردم زلزله را مهمترین حادثه دانسته اند. هفت سال بعد همین آمار در جامعه به ۴۶ درصد رسیده است، ولی طی این سالها آگاهی مردم افزایش پیدا نکرده است. ما باید مردم جامعه را خودکارآمد آموزش دهیم.

جمال الدینی گفت: منابع آموزش همگانی منابع محدودی است و ما زمانی که خیرین و سازمان های مردم نهاد و داوطلبان به این موضوع ورود کنند، می توانیم عملکرد بهتری داشته باشیم. مردم طبق آخرین آمار افکارسنجی، صدا و سیما را موثرترین رسانه می دانند.

وی در پایان افزود: هر چه بتوانیم در جامعه سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم، مدیریت بحران آسانتر می شود.

این جشنواره به صورت سالیانه برگزار می شود و شروع جشنواره از یکم شهریورماه و اختتامیه آن ۱۵ آذرماه است. مهلت ارسال آثار نیز از یکم شهریورماه لغایت یکم آذرماه سال جاری است.