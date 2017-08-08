به گزارش خبرنگار مهر، سعید شیرازی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این که سایت گل های داوودی در جنوب تهران به بهره برداری رسید، افزود: به منظور ارائه خدمات بهینه آموزش و مشاوره های شهروندی، دومین شعبه مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز منطقه ۲۰ تهران در بلوار شهید دستواره آماده بهره برداری است و شهروندان می توانند از خدمات آموزشی و مشاوره ای آن بهره مند شوند.

شیرازی به تجهیز کلاس های آموزشی، کتابخانه و استقرار مشاوران گیاهپزشکی در شعبه ۲ مرکز تحقیقات، آموزش ومشاوره فضای سبز اشاره کرد و گفت: برپایی دوره های آموزشی گل های آپارتمانی، پرورش قارچ، تکثیر گیاهان دارویی، تراریوم، آشنایی با بیماری ها و آفات گیاهی و پرورش گل های فصلی و زینتی، ایجاد بام سبز از جمله دوره های آموزشی است که به صورت کارگاهی ویژه شهروندان اجرا می شود.

احداث سایت گل های داوودی در جنوب تهران

معاون امورشهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۲۰ با اشاره به اهمیت حفظ و نگهداشت فضاهای سبز و توسعه فضاهای سبز خانگی از سوی شهروندان در ادامه گفت: به منظور عملیاتی شدن مباحث آموزش شهروندی و همچنین انجام فعالیت های پژوهشی، سایت گل های داوودی با ۳۰ رقم گونه مختلف، در شعبه یک مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز واقع در بزرگراه شهید کریمی احداث شده و به بهره برداری رسیده است.

شیرازی به اهمیت بهره برداری از سایت گل های فصلی اشاره کرد و افزود: با احداث این سایت پرورشی، علاوه بر انجام اقدامات پژوهشی از سوی کارشناسان، امکان فعالیت های عملیاتی شهروندان در دوره های آموزش گل های فصلی نیز به خوبی فراهم شده است.

معاون شهردار منطقه ۲۰ یادآور شد: شهروندان علاقه مند برای استفاده از امکانات رایگان آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای مرکز تحقیقات فضای سبز منطقه ۲۰ می توانند با شماره ۳۳۷۴۲۸۲۱ تماس بگیرند و یا حضورا به مراکز واقع در بزرگراه شهید کریمی، بوستان فجر و بلوار شهید دستواره جنب مترو جوانمرد قصاب مراجعه کنند.