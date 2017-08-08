آیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در شهر تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، خانه حریری تبریز که به عنوان موزه مطبوعات آذربایجان انتخاب شده است، امروز همزمان با روز خبرنگار با حضور مسئولان استانی، تجهیز شد.

در این آیین که استاندار آذربایجان شرقی، شهردار تبریز، مدیر کل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی، مدیر کل میراث فرهنگی استان و دیگر مسئولان و اصحاب رسانه استان حضور داشتند، کار تجهیز این موزه به همت انجمن صنفی روزنامه نگاران استان آغاز شد.

در این مراسم همچنین توسط استاندار آذربایجان شرقی از تمبر این آیین رونمایی شد.

تلاش برای ثبت موزه در لیست موزه های کشور

مدیرکل میراث فرهنگی استان نیز در این آیین با اشاره ای به تجهیز این خانه گفت: در راستای دستور استاندار احداث موزه مطبوعات استان را جزو برنامه هایی که در راستای تبریز ۲۰۱۸ برگزار می شود، قرار دادیم.

مرتضی آبدار ادامه داد: این خانه به انتخاب خود اعضا به عنوان مکان موزه مطبوعات انتخاب شد که در راستای پیگیری امور آن، مجوز احداث موزه از تهران گرفته شد تا امروز که آیین آغاز تجهیز موزه است.

وی افزود: امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد تکمیل موزه در کوتاه ترین زمان باشیم تا بدین ترتیب جایگاه مطبوعاتی استان ارتقا یابد.

آبدار از تلاش این اداره کل برای ثبت این موزه در لیست موزه های کشور خبر داد.