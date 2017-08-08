۴۶ میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی در سیمرغ هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حبیب نژاد پیش از ظهر سه شنببه در مراسم تجلیل از خبرنگاران این شهرستان با بیان اینکه خبرنگاران پل ارتباطی مردم و مسئولان هستند، اظهار کرد: انتظار ما از خبرنگاران شهرستان ،انعکاس اخبار و اطلاعات صحیح به مردم و کمک به مدیران برای رسیدن به اهداف و چشم انداز توسعه می باشد .

وی با بیان اینکه شهرستان سیمرغ شهرستانی تازه تاسیس و از بسیاری زیرساخت ها محروم است،گفت: یکی از مهم ترین مشکلات ما در سطح شهرستان نداشتن آمار و اطلاعات صحیح از وضعیت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی بود و قالب تصمیم گیری ها نیز بر اساس سیاست ها و تصمیمات استانی اجرایی می شد و شناخت کافی و وافی از وضعیت شهرستان وجود نداشت که برای رفع این مشکل ضرورت مطالعات آمایشی در دستور کار مدیران شهرستان قرار گرفت.

فرماندار سیمرغ با تاکید به تدوین سند توسعه راهبردی شهرستان عنوان کرد: در برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز که سیاست های کلی دولت تهیه و دستور عملیاتی قانون بودجه برای دولت ابلاغ می شود و دولت اجرا می کند به دنبال تدوین سند ساختار سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی شهرستان سیمرغ هستیم تا مطابق با سند چشم انداز ۱۴۰۴ بتوانیم برنامه های توسعه این شهرستان را اجرایی کنیم.

حبیب نژاد با بیان اینکه علی رغم کمبود اعتبارات دولت ،اقدامات خوبی در این شهرستان انجام شد،گفت: از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا کنون ،دولت مبلغ ۴۶میلیارد تومان برای اجرای پروژه های عمرانی و فرهنگی هزینه کرد.

وی تصریح کرد: شهرستان سیمرغ شهرستانی است که اغلب فعالیت ها در این شهرستان حول محور کشاورزی انجام می شود به این منظور مدیران دولتی در این شهرستان تلاش کردند زمینه ای فراهم کنند تا کشاورزان حداکثر بهره وری را از تولیدات خود داشته و توان اقتصادی کشاورزان تقویت شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان سیمرغ مشارکت مردم در حوزه سیاسی را بسیار چشمگیر دانست و افزود: علی رغم جمعیت کم اما مشارکت سیاسی مردم شهرستان بسیار بالا و در بحث انتخابات بیش از ۱۰۳درصد از مردم در انتخابات شرکت کردند و دولت تدبیر و امید نیز بیش از ۶۰ درصد از آرا را در این شهرستان به خود اختصاص داد.

وی با بیان اینکه دولت در بحث راههای ارتباطی بیش از ۱۱میلیارد تومان هزینه کرد،گفت: در بحث اقتصادی نیز دولت با در اختیار گذاشتن تسهیلات متعدد برای تحقق اقتصاد مقاومتی ،رونق تولید و اشتغال بالغ بر ۱۰میلیارد تومان در اختیار صاحبان صنایع جهت اشتغال زایی قرار داد.

حبیب نژاد خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اتفاقات مهم دولت روحانی در سطح شهرستان پرداخت بیش از ۵.۵میلیارد تومان کمک بلاعوض به باغداران و کشاورزان سیمرغی جهت خسارت برای محصولات باغی بود.

وی در پایان با بیان اینکه دانشگاه علمی کاربردی سیمرغ یکی از مراکز مهم ،علمی و تاثیرگذار در سطح استان و کشور است،گفت: خبرنگاران اخبار و اطلاعات دانشگاه را به طور کامل اطلاع رسانی کنند.