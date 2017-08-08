والیبالیست های تاکستانی در آخرین مرحله اردوی تیم ملی امید

به گزارش خبرنگار مهر، سهند الله وردیان و فردین قلعه قوند والیبالیست های تاکستانی به آخرین اردوی تیم ملی والیبال زیر ۲۳ سال دعوت شدند.

این اردو برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان مصر خود را از امروز در محل فدراسیون والیبال آغاز کرد.

این رقابت‌ها از ۲۷ مرداد الی ۴ شهریور ماه در قاهره مصر برگزار خواهد شد و ایران در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های الجزایر، چین، آرژانتین، روسیه و ترکیه هم‌گروه خواهد بود.

تکواندو کار استان عازم ازبکستان می شود

مهدی جلالی تکواندو کار قزوینی به همراه تیم ملی تکواندو، برای شرکت در جام ریاست فدراسیون جهانی، چهارشنبه ۱۸ مرداد به ازبکستان سفر می کند.

نخستین دوره مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی در منطقه آسیا از جمعه ۲۰ مرداد به مدت ۳ روز در تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود

قضاوت داوران قزوینی در مسابقات لیگ آبهای آرام کشور

مسعود بهرامی و علی احدی دو داور قزوینی از سوی فدراسیون قایقرانی برای داوری لیگ آبهای ارام راهی تهران شدند.

لیگ آبهای آرام با شرکت تیم هایی از استان های کشور و در یک روز در دریاچه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

همچنین دوره داوری درجه سه آبهای خروشان چهارم تا ششم شهریور در قزوین برگزار می شود.