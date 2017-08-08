خبرنگاران با شهدا پیمان بستند/ مقام شهدا و خبرنگاران یکی است

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از سه شنبه به مناسبت هفته گرامیداشت خبرنگار، جمعی از اصحاب رسانه استان فارس به همراه اهالی فرهنگ و هنر در دارالرحمه شیراز قطعه شهدای والامقام دفاع مقدس حضور یافته و به آنان ادای احترام کردند.

در این مراسم ابتدا سرهنگ پاسدار حمیدرضا گرامی، مدیرکل بنیاد حفظ و نشر آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان فارس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه به ویژه شهید محمود صارمی که در راه اطلاع رسانی جان خود را برکف نهاد گفت: حضور ۱۵ هزار شهید در استان می طلبد که رسانه ها در جهت تدوین و تعمیم و ماندگاری درس از شهدا گام برداشته شود.

وی در ادامه اصحاب رسانه و مطبوعات فارس را به همراه بسیج رسانه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را پیشگام تشکیل این نهاد فرهنگی و انقلابی دانست و افزود: راه اندازی این بسیج نمایشگر آمادگی های همه جانبه در استان است که امیدواریم با تعامل و همکاری بتوان در تدوین دانشنامه نقش استان فارس در دوران دفاع مقدس و شکل گیری موزه دفاع مقدس گام های موثری برداریم.

در ادامه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به روح بلند و پاک شهدا به ویژه آنان که در راه بازتاب حقیقت جان خویش را فدای کشور و اسلام کردند درود فرستاد و گفت: معمولا در هفته خبرنگار تلاش بر این است از سخن گفتن بپرهیزیم و اجازه بدهیم پس از یکسال صحبت کردنها و گوش سپردن اصحاب رسانه به حرفهای مسئولان، این چند روز را اجازه بدهیم صحبتهای خبرنگاران را بشنویم که رسمی دیرینه است.

بهزاد مریدی با توجه به قرار گرفتن در روزهایی که به یاد و نام شهدای رسانه گرامی داشته می شود افزود: دو قشر متعلق به هیچ کس نیستند؛ جایگاه بسیاری از شهدا را در خبرنگاران می توان یافت.

وی آزادگی و اندیشه خبرنگاران را همتراز شهدا دانست و گفت: برای نگاه هر دو این ها مبارزه در یک طراز قرار داشته و دارد.

مریدی فضای کنونی کشور را مدیون رشادتهای شهدا و اصحاب رسانه عنوان کرد و افزود: به حرمت خبرنگاران همه باید شنونده خواستها و نقطه نظرات آنان باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از خبرنگاران و عکاسان خبری استان فارس به همراه میلاد امیرنژاد، مسئول بسیج رسانه با حضور در گلزار شهدای دارالرحمه شیراز، ضمن غبارروبی مزار شهدا، با آرمان‌های شهدای خبرنگار تجدید میثاق کردند.