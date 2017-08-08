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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۴۳

کریم النوری:

حمله به گردان‌های «سیدالشهداء» نمایانگر تهدید آشکار آمریکاست

حمله به گردان‌های «سیدالشهداء» نمایانگر تهدید آشکار آمریکاست

عضو ارشد حشد شعبی عراق با بیان اینکه حمله آمریکا به گردان های «سید الشهداء» اشتباهی نبوده است، گفت: این حمله نشان داد که آمریکا تا چه حدی تهدید محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «کریم النوری» عضو ارشد حشد شعبی عراق به حمله ایالات متحده آمریکا به گردان های سید الشهداء در مرزهای سوریه و عراق واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: حمله آمریکایی ها به گردان های سید الشهداء اشتباهی نبوده است.

این عضو ارشد حشد شعبی تصریح کرد: این حمله نشان داد که آمریکا تا چه حدی تهدید محسوب می شود.

گفتنی است، گردان های سیدالشهداء وابسته به «حشد شعبی» عراق شب گذشته در بیانیه ای از شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از نیروهای این گردان ها در حمله نیروهای آمریکایی خبر داد. گردان های سیدالشهداء اعلام کرد که این اقدام آمریکا بدون پاسخ نخواهد ماند و عواقب آن برعهده آمریکایی ها است.

کد مطلب 4053488

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