به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «کریم النوری» عضو ارشد حشد شعبی عراق به حمله ایالات متحده آمریکا به گردان های سید الشهداء در مرزهای سوریه و عراق واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: حمله آمریکایی ها به گردان های سید الشهداء اشتباهی نبوده است.

این عضو ارشد حشد شعبی تصریح کرد: این حمله نشان داد که آمریکا تا چه حدی تهدید محسوب می شود.

گفتنی است، گردان های سیدالشهداء وابسته به «حشد شعبی» عراق شب گذشته در بیانیه ای از شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از نیروهای این گردان ها در حمله نیروهای آمریکایی خبر داد. گردان های سیدالشهداء اعلام کرد که این اقدام آمریکا بدون پاسخ نخواهد ماند و عواقب آن برعهده آمریکایی ها است.