اشپیگل از تغییر ساختار سازمان اطلاعات آلمان در آینده خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مجله اشپیگل در ادامه مطلب خود آورده است : " توماس دو مزیر" رئیس دفتر صدراعظم آلمان در حال بررسی و تصمیم ‌گیری درباره طرح ارائه شده سازمان اطلاعات این کشور است.

بر اساس نوشته این مجله آلمانی، " ارنست اولو " رئیس سازمان اطلاعات آلمان در نظر دارد برای اولین بار بخشی را با عنوان گسترش تسلیحات پیشرفته هسته ای راه اندازی کند .

سازمان اطلاعات آلمان همچنین قصد دارد بخشهای " ارزشیابی " و " تهیه " را با یکدیگر ادغام کند .

اشپیگل در ادامه افزود : سازمان اطلاعات آلمان در کنار افزایش بخشهای مختلف خود سعی دارد تعداد مدیران خود را کاهش دهد .

دفتر صدراعظم آلمان با ضروری خواندن اعمال تغییرات در ساختار سازمان اطلاعات این کشور تحقق این امر را تا سال 2012 میلادی امکان پذیر خواند .

سازمان اطلاعات آلمان حدود 10 هزار نیرو دارد که 10 در صد از این تعداد را نیروهای نظامی تشکیل می دهد .

مقر سازمان اطلاعات آلمان در حال حاضر در نزدیکی مونیخ قرار دارد که در سایه این تغییرات به برلین منتقل خواهد شد . بودجه مالی این سازمان نیز سالانه حدود 400 میلیون یورو تخمین زده شده است.