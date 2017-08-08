۲۰۴ کیلوگرم تریاک در بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس‌زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مقابله جدی با سوداگران مرگ را درد ستور کار داریم و در این راستا اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مختلف و متنوعی در سطح استان اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر منجر به شناسایی خودرویی شد که می خواست مقادیر زیادی مواد مخدر را از جاده های استان عبور دهد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: این خودرو تریلر در جاده مواصلاتی بوشهر در تور عملیاتی پلیس قرار گرفت که پس از توقیف مقدار ۲۰۴ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای نیز جاسازی شده بود کشف شد.

سردار عباس‌زاده ادامه داد: در این عملیات یک نفر متهم دستگیر شد.