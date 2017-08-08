خبرنگاران نقش تاثیرگذاری در فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی ظهر سه شنبه در بازدید از خبرگزاری مهر، با تبریک روز خبرنگار، افزود:خبرنگاران درایجاد امید و شادبی مردم نقش بسیار مهمی دارند.

وی با بیان اینکه باید ارتباط با خبرنگاران و رسانه ها را باید تقویت کنیم، اظهار کرد: هر لحظه و هر روزی که مطلبی با شفافیت کامل اطلاع رسانی می شود مردم خیالشان راحت است بنابراین باید به سمت شفاف سازی حرکت کنیم و محیط زیست استان زنجان تلاش خود را برای شفاف‌سازی در حوزه خبر انجام می‌دهد.

مدیر کل محیط زیست استان زنجان گفت: رسانه‌ها در بهبود و تقویت فرهنگ بهره‌برداری و استفاده از محیط زیست می‌تواند نقش آفریتی کرده و موثر واقع شوند.

موسوی تاکید کرد: تغییراتی که در کشور و دنیا اتفاق افتاده و ایجاد آلودگی‌های مختلف از جمله ریزگردها نگاه مردم را به محیط زیست جلب کرده و در حالی که زمانی محیط زیست تلاش داشت صدای خود را به مردم برساند اما این روزها خود مردم در بحث محیط زیست ورود پیدا کرده‌اند.

مدیرکل محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه آگاهی مردم از حراست از محیط زیست بیشتر شده استف گفت: خوشبختانه با فرهنگ سازی خوب رسانه ها حفاظت از محیط زیست روبه رشد است.

موسوی با بیان اینکه توسعه پایدار در صورت حرکت در چار چوب ها است، افزود: استفاده کردن از منابع باید در مسیر توسعه پایدار باشد.

وی افزود: در این میان سطح اطلاع رسانی رسانه ها افزایش یافته است و نگاه توسعه ای پایدار توسط رسانه ها باید مد نظر قرار گیرد.



