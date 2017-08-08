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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۳۵

رئیس اداره بهداشت دامپزشکی استان کرمانشاه خبر داد:

بیش از ۷ میلیون قطعه جوجه‌ریزی درواحدهای مرغ گوشتی استان کرمانشاه

بیش از ۷ میلیون قطعه جوجه‌ریزی درواحدهای مرغ گوشتی استان کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه از ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغ گوشتی استان طی ۴ ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه،   علیرضا حیدری از انجام بیش از ۷ میلیون و ۲۰۰ قطعه جوجه ریزی طی ۴ ماهه سال جاری در واحدهای مرغ گوشتی استان خبر داد.

وی اظهار داشت: طی ۴ ماهه سال جاری ۳ هزار و ۷۸۰ نوبت مراقبت و پایش بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به صورت بازدید مستمر از واحدهای پرورش طیور صنعتی، طیور بومی روستایی و تالاب ها انجام شده است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه  تعداد نمونه های برداشت شده طی این بازدیدها را یک هزار و ۵۴۰ مورد عنوان کرد و گفت: ۳ هزار و ۸۴۵ مورد آزمایش سرلوژی و مولکولی نیز بر روی نمونه ها انجام گرفته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه طی مدت مذکور ۴۰ میلیون دز واکسن بین واحدهای صنعتی توزیع و مصرف شده است، تعداد بازدید صورت گرفته از کشتارگاه های طیور استان در این مدت را ۷۰ بار اعلام کرد.

به گفته رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، در ۴ ماهه نخست سال جاری ۳۷۰ هزار مترمربع از کشتارگاه های طیور و ۲ هزار و ۲۵۰ خودروی حمل طیور ضدعفونی شده است.

حیدری با اشاره به یک هزار و ۲۰۰ لیتر ضدعفونی مصرف شده در این زمینه خاطرنشان کرد: در این مدت ۱۸۶ مرکز متخلف عرضه طیور زنده نیز به مراجع قضایی معرفی و ۱۶۳ مرکز پلمب شدند.

وی همچنین تصریح کرد: طی ۴ ماهه سال جاری ۳۰ کلاس آموزشی ویژه بهره برداران برگزار گردیده که ۸۶۹ نفر نیز در این کلاس های آموزشی شرکت کردند.

کد مطلب 4053503

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