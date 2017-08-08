به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی بعدازظهر سه‌شنبه در نشست هماهنگی مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا اظهار داشت: مسابقات قهرمانی فوتبال نوجوانان آسیا از ۲۵ شهریورماه در همدان برگزار خواهد شد.

وی افزود: اعضای هیئت فوتبال استان‌همدان تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا این مسابقات به بهترین شکل ممکن و در حد و نام پایتخت تاریخ و تمدن برگزار شود.

رئیس هیئت فوتبال استان‌همدان با اشاره به منابع مالی این مسابقات گفت: با همکاری مسئولان و بخش خصوصی به دنبال این هستیم تا مشکلات مالی برگزاری این مسابقات را برطرف کنیم.

صوفی عنوان کرد: به‌طورقطع با پای‌کار آمدن مسئولان و بخش خصوصی این مسابقات با کوچک‌ترین کمبودی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به شناسایی ظرفیت گردشگری همدان بیان کرد: با حمایت‌های استانداری و معاونت سیاسی و امنیتی، صداوسیما، مطبوعات، دستگاه ورزش و تعامل با دستگاه‌های اجرایی باید از بازی‌های نوجوانان آسیا نهایت بهره را برده و ظرفیت‌های گردشگری همدان را معرفی کنیم.

رئیس هیئت فوتبال استان‌همدان عنوان کرد: بدون تردید میزبانی خوب همدان در این دوره از بازی‌ها، زمینه گرفتن میزبانی‌های مهم‌تر را فراهم خواهد کرد.