ارزیابی طرح و ایده بخش خردسال جشنواره تئاتر کودک به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، آثار پذیرفته شده در بخش خردسال جشنواره تئاتر کودک و نوجوان با انتخاب منصور خلج، علی اکبر قاضی نظام و فاطمه ابرار پایدار معرفی شدند.

۲۱ اثر منتخب این بخش به شرح زیر اعلام شده است:

«آرزوی عجیب» نویسنده منوچهر اکبرلو، کارگردان مریم دیندار از زرند

«آرزوی منِ آدم کوچولو» نوشته و کارگردانی حسین چراغی از تهران

«آه» نویسنده حسین فدایی حسین، کارگردان فرزاد لباسی از همدان

«ابرها به زمین میان» نوشته و کارگردانی میلاد احمدلو دهنوی از تهران

«پدر چوب» نوشته و کارگردانی مجید کیمیایی پور از اصفهان

«جاده اردک ها» نوشته و کارگردانی فرهاد اسماعیلی از تهران

«جوجه اردک زشت تنها نیست» نوشته و کارگردانی سجاد بهره مند از تهران

«خرگوش خودخواه» نوشته و کارگردانی ندا ابرار پایدار از همدان

«خرگوش و لاک پشت» نویسنده منوچهر اکبرلو کارگردان سعید صادقی از تهران

«دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده» نوشته و کارگردانی حامد ترابی از همدان

«راز گل سرخ» نویسنده علیرضا ناصحی کارگردان مهری نوری از تهران

«رویای من کجاست؟» نوشته و کارگردانی مریم الهامیان، نیاز اسماعیل پور و نازنین اسماعیل پور از تهران

«سوزن جادویی» نویسنده عباس فرطوسی، کارگردان نسیم یاقوتی از تهران

«فردریک» نویسنده لیولیونی کارگردان شراره طیار از پردیس

«قیچی که دنبال کار می گشت» نویسنده محمدحسین ناصر بخت کارگردان سعید زین العابدینی از تهران

«کدو قلقله زن» نویسنده هومن روح تافی کارگردان بنیامین ایثاری از کرمانشاه

«کی از همه قوی تره؟» نوشته و کارگردانی سمیه منجم از لاهیجان

«مبارک باسواد» نوشته و کارگردانی فرامرز غلامیان از آبادان

«نجات مادر» نویسنده ostakautto کارگردان مهناز آقایی از خراسان رضوی/ رضا شهر

«هدیه خرسی» نوشته و کارگردانی رامین کهن از تهران

«یک صندوق شادی» نویسنده بهداد بلیغ فر و کارگردان سیاره بهبهانی از تهران

بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با دبیری مریم کاظمی در آذر ماه ۱۳۹۶ در استان همدان برگزار می شود.