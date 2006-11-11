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۲۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۶:۵۶

برای انجام آخرین دیدار مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ؛

تیم فوتبال کره جنوبی با 11 بازیکن جام جهانی به تهران می آید/ کره ایها با یک جلسه تمرین به مصاف ایران می روند

تیم فوتبال کره جنوبی با 11 بازیکن جام جهانی به تهران می آید/ کره ایها با یک جلسه تمرین به مصاف ایران می روند

تیم ملی فوتبال کره جنوبی برای انجام آخرین دیدار مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا مقابل ایران صبح سه شنبه وارد تهران می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان 28 نفره تیم ملی فوتبال کره جنوبی ساعت 9 صبح روز سه شنبه 23 آبان ماه وارد فرودگاه مهرآباد تهران خواهد شد و بلافاصله پس از ورود به تهران در هتل لاله اسکان خواهد یافت.

درمیان نفرات تیم ملی فوتبال کره جنوبی اسامی 11 بازیکن این تیم که درجام جهانی 2006 آلمان حضور داشتند دیده می شود و سایر نفرات این تیم را بازیکنان زیر 21 سال این کشورتشکیل می دهند.

طبق برنامه ریزی انجام شده تیم کره جنوبی عصر روز سه شنبه یک جلسه در ورزشگاه آزادی تمرین خواهد کرد تا خود را برای دیدار روز چهارشنبه با تیم ملی فوتبال ایران آماده کند .

دیدارتیم های ملی ایران و کره جنوبی ساعت 15 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزارخواهد شد.

درحال حاضر تیم های کره جنوبی و ایران که صعودشان به مرحله نهایی مسابقات جام ملتهای آسیا قطعی شده با 11 امتیاز از 5 بازی تنها بدلیل تفاضل گل در رده های اول و دوم گروه B قرار دارند و دیدار روزچهارشنبه صدرنشین این گروه را مشخص خواهد کرد.

کد مطلب 405351

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